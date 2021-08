Rathenow

Etwa 130 Gramm Cannabis und kleinere Mengen verschiedener anderer Betäubungsmittel stellten Polizisten am Sonntag gegen 9 Uhr bei einem Mann in der Schopenhauer Straße fest. Dieser hatte die Polizei zuvor wegen eines Diebstahls gerufen. Während der Anzeigenaufnahme fiel den Beamten Cannabis-Geruch auf – in einem Rucksack wurden sie fündig. Ein Schlagring wurde ebenfalls sichergestellt.

Von MAZonline