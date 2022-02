Drogenproblem in Rathenow – Sozialdezernent Gall: „Nur aufklären reicht nicht“

Rathenow

„Rathenow wird als Drogenstadt abgestempelt“ – nein, das ist kein Zitat eines Sozialarbeiters. Es sind die Worte des 16-ährigen Fiete Schneider, Schülersprecher der Duncker-Oberschule. In einem Gespräch mit den Bürgermeisterkandidaten hat er deutlich gemacht, wie er die Lage einschätzt. „Nicht der Rideplatz hat ein Drogenproblem oder einzelne Schulen, die ganze Stadt ist betroffen“, betont Fiete Schneider.

Das bestätigt nun auch der Landkreis Havelland auf MAZ-Nachfrage. „Seit mehreren Jahren lässt sich in Rathenow ein gehäuftes Drogenkonsumverhalten bei Jugendlichen und jüngeren Erwachsenen feststellen. Der missbräuchliche Konsum von Alkohol und Medikamenten zählt ebenfalls dazu“, erklärt Katarzyna Debicka, persönliche Referentin des Landrates.

Sie erinnert an die Umfrage zum Konsumverhalten, die der 2018 ins Leben gerufene Facharbeitskreis Drogenprävention Westhavelland unter knapp 450 Schülern durchführen ließ. Das Ergebnis: Die in Rathenow erhobenen Daten weichen deutlich von der regelmäßig durchgeführten Erhebung „Befragung Brandenburger Jugendliche und Substanzkonsum“ ab. Im Nachgang sei ein Präventionskatalog entwickelt worden, in dem unterschiedliche Präventionsprojekte angeboten werden, die Schulen nutzen können.

Suchtberatungen in Nauen und Rathenow

Auch im Rahmen des Netzwerktreffens Suchtberatung sei die Situation in Rathenow – wie auch im gesamten Kreisgebiet – aufgegriffen worden.

„Im Ergebnis wurden die Angebote der Suchtberatung und Jugendsuchtberatung ausgebaut beziehungsweise neu geschaffen. Heute stehen als kompetente Ansprechpartner für betroffene Jugendliche und deren Eltern neben dem Kinder- und Jugendsozialpsychiatrischen Dienst des Landkreises die Jugendsuchtberatungsstellen der Caritas an den Standorten Nauen und Rathenow sowie die Suchtberatungsstellen der Caritas in Falkensee, Nauen und Rathenow zur Verfügung“, weiß Katarzyna Debicka.

Diese Beratungsstellen seien über den Landkreis zuwendungsfinanziert und werden kostenlos – die Beratungen auch anonym – angeboten. Auf Wunsch sei es sogar möglich, im Bedarfsfall beim Gesundheitsamt Laboruntersuchungen durchführen zu lassen.

Defizite sieht der Sozialbeigeordnete bei krankenkassenfinanzierten Angeboten, insbesondere die langen Wartelisten bei wenigen niedergelassenen Kinder- und Jugendpsychotherapeuten.

„In der Suchtmittelprävention reicht es nicht aus, nur aufzuklären, was der Missbrauch von Alkohol, Nikotin, Drogen und Medikamente anrichten kann und welche Gefahren damit verbunden sein können. Deshalb zielen Fachkräfte darauf hin, jüngeren Menschen die Erfahrung anzubieten, den Umgang mit frustrierenden oder als unangenehm erlebten Situationen zu erlernen, ohne dabei dem Bedürfnis nachzugeben, der Situation zu entfliehen oder sich betäuben zu wollen“, erklärt Wolfgang Gall.

Sozialdezernent Wolfgang Gall. Quelle: Joachim Wilisch

Der Landkreis habe die breitgefächerten Angebote an Suchtberatung und Sozialarbeit in den letzten Jahren kontinuierlich ausgebaut. Bei der Vergabe der Stellen für Schulsozialarbeit und Jugendförderung sei Rathenow aufgrund sozialer Indikatoren in besonderer Weise berücksichtigt worden. Fachkräfte aus dem Gesundheits- und Jugendamt würden eng und vertrauensvoll mit der Stadt Rathenow zusammenarbeiten.

Dennoch scheint Rathenow weiterhin ein Drogenproblem zu haben. Wie kann das angegangen werden? Derzeit werden die Forderungen nach einer Stelle „Suchtkoordinator/in“ lauter. Ob es diese Stellen geben wird, darüber stimmen am Mittwochnachmittag die Rathenower Stadtverordnetenversammlung ab. Die Kreisverwaltung möchte sich nicht zur Notwendigkeit einer solchen Stelle in Rathenow äußern.

Unterstützung für Rathenow

Wolfgang Gall hat aber Ideen dazu, wie eine solche Stelle finanziert werden könnte: „Aktuell sind drei Förderprogramme auf dem Schirm, die für Rathenow interessant sind. Der Landkreis Havelland ist bereits Teil des Bündnisses für Gesundheit. Die Fördermittel sind für zielgruppenspezifische Interventionen auf kommunaler Ebene einsetzbar, von denen besonders sozial und gesundheitlich benachteiligte Menschen profitieren sollen. Für zwei weitere Programme habe ich bereits im vergangenen Jahr das Interesse für den Landkreis bekundet. Dabei handelt es sich um mehrjährige Förderungen durch den Europäischen Sozialfonds für Familien und junge Menschen.“

Neben entschiedenen Repressionen gegen die Alkohol-, Drogen- und Medikamentendelinquenz, das strikte Einhalten der Jugendschutzbestimmungen und polizeilichen Kontrollen sei es zudem wichtig, jungen Menschen Zukunftsperspektiven zu eröffnen und auch die Möglichkeit anzubieten, Selbstwirksamkeit zu erleben und Erfolgserlebnisse zu haben. „Die aktuelle Debatte um die Legalisierung von Cannabis ist eher kontraproduktiv“, meint Wolfgang Gall.

Wichtig seien sinnstiftende Angebote in der Stadt und in der Familie, ob Sport, Musik, Tanz, Kreativität, Werte in der Freizeit, nachmittags nach der Schule, in den Ferien und am Wochenende. Langeweile und Monotonie seien ein Nährboden für das Herausbilden von Suchtstrukturen. „Ob hier Sportvereine oder kulturelle Angebote, erlebnispädagogische Möglichkeiten oder ganz andere Alternativen zur Anwendung kommen, sollte dabei von den jungen Menschen zu entscheiden sein. Das wäre jedenfalls sehr lohnenswert für die Stadt Rathenow und meine Empfehlung“, sagt Wolfgang Gall.

Fiete Schneider hofft derweil, dass sich endlich etwas tut. Der Schülersprecher sieht jeden Tag, was Drogen anrichten. „Es ist höchste Zeit, dass endlich härter durchgegriffen wird“, meint der junge Mann.

Von Christin Schmidt