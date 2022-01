Drogenproblem in Rathenow: Unterstützung aus dem Landtag

Rathenow

Seit Monaten diskutieren Abgeordnete und Verwaltung über die Idee, einen Suchtkoordinator in der havelländischen Kreisstadt einzusetzen. So soll das Thema Drogenkonsum unter Kindern und Jugendlichen präventiv angegangen werden. Der Vorschlag kommt von Rayk Sommer.

Der Notfallsanitäter ist ehrenamtlich unter anderem in der Suchtprävention tätig, hält Vorträge, sucht das Gespräch mit Schülern und macht sei Jahren immer wieder auf die Lage in Rathenow aufmerksam.

Wie die MAZ kürzlich berichtete, befürworten viele Abgeordnete die Schaffung einer zusätzlichen Stelle. Die Verwaltung hat die Bereitschaft signalisiert, die Kofinanzierung dieser Stelle zu ermöglichen. Allerdings mangele es derzeit an Fördermöglichkeiten.

Abhilfe könnte hier eventuell ein neues Landesprogramm schaffen. Darauf macht die bildungspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion im Landtag, Katja Poschmann aufmerksam.

400 zusätzliche Stellen in Schulen

Die Premnitzerin vertritt das Westhavelland in Potsdam. Auf ihren Vorschlag hin bekam Sommer im September für sein Engagement die Ehrenamtsmedaille des Landes Brandenburg. Nun will Poschmann seine Idee eines Suchtkoordinators in Rathenow unterstützen.

„Die Koalition hat sich vorgenommen, 400 Stellen für multiprofessionelle Teams in Schulen in dieser Legislatur auf den Weg zu bringen. Das Vorhaben musste zwar coronabedingt geschoben werden, die Stellen sollen nun aber anhand eines Sozial-Indikators gezielt nach unterschiedlichen Problemlagen verteilt werden. Davon könnte auch Rathenow profitieren“, erklärt Poschmann.

Katja Poschmann befürwortet die Schaffung einer zusätzlichen Stellen in der Suchtprävention und unterbreitet Vorschläge zur Finanzierung. Quelle: privat

Zudem würden die Landkreise seit dem vergangenem Jahr Bundesmittel aus dem Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst erhalten. Aus diesen Mitteln, die bis 2026 jährlich anwachsen, solle auch die Präventionsarbeit vor Ort gestärkt werden.

„Dies wäre eine Finanzierungsmöglichkeit, die die Abgeordneten im Kreis und in der Stadt Rathenow nutzen könnten“, so Poschmann. Sie ist sich sicher, Rayk Sommer hat aufgrund seiner Erfahrungen als Notfallsanitäter eine Expertise, die die Region bei der Bewältigung des Problems unbedingt nutzen sollte.

„Ich kann nur dazu raten, seiner Einschätzung und seiner Empfehlung zu folgen. Das große Interesse an Veranstaltungen, in denen Rayk Sommer über das Thema spricht, zeigt, der Wille, mehr über das Problem zu erfahren und sich der Sache zu stellen, ist vorhanden. Jetzt eine Stelle dafür zu schaffen, kann nur sinnvoll sein.“

Ähnlich sieht das die für Rathenow zuständige Polizeidirektion West Brandenburg. „Wir befürwortet grundsätzlich die Bemühungen von Kommunen oder freien Trägern, im Bereich der Drogenprävention tätig zu werden. Je breiter und vielfältiger das Angebot an Präventionsmaßnahmen ist, umso mehr Kinder und Jugendliche können erreicht werden“, macht Stefanie Wagner-Leppin von der Pressestelle der Polizei deutlich.

Notfallsanitäter Rayk Sommer engagiert sich ehrenamtlich in der Suchtprävention. Quelle: Christin Schmidt

Die Schaffung einer koordinierenden Stelle mit einem konkreten Ansprechpartner bei der Kommune könne die Zusammenarbeit aller Akteure fördern, da derzeit in Rathenow, neben der Polizei, eine Vielzahl von freien Trägern im Bereich der Drogenprävention tätig sind.

Die bereits vorhandene Zusammenarbeit zwischen der Stadt und dem Leiter des Polizeireviers Rathenow, Thomas Dobkowicz, laufe im Rahmen des kriminalpräventiven Rates und dem Facharbeitskreis „Drogen“ der Stadt bereits gut.

Diskussion auch in sozialen Netzwerken

In den sozialen Netzwerken ist man sich derweil einig, dass noch mehr getan werden muss. Auch hier sprechen sich viele für Sommers Vorschlag aus. „Die Empfehlung ist wichtig. Es sollte jemand machen, der hauptamtlich dieses Thema kennt. Jemand, der bei so einem sensiblen Thema schon jahrelange Erfahrung hat“, schreibt Facebook-Nutzer Kevin Kama.

Zustimmung kommt auch von Hartmut Fellenberg: „Hier, in der sogenannten zweiten Reihe darf das Problem nicht solche Ausmaße annehmen wie in Ballungszentren. Da müssen wir vorbeugen. Meines Erachtens wird das Problem in öffentlichen Verwaltungen und auch in Schulen totgeschwiegen.“

Fellenberg schlägt vor, einen qualifizierten Mitarbeiter auf Kreisebene mit dieser Aufgabe zu betrauen. In den Kommunen könne ein sachkundiger Einwohner im Fachausschuss diese Aufgabe wahrnehmen.

„Wirklich traurig, dass hier nicht gehandelt wird, für so viele Sachen ist Geld da“, ärgert sich Katrin Fischer. Und Dini Li meint: „Hier hat man die Übersicht verloren, da alles aus Berlin eingeführt wird. Man hätte früher handeln müssen.“

Von Christin Schmidt