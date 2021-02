Rathenow

Seit den Winterferien keine Schule mehr. Mit dem 2. Lockdown in Deutschland schlossen auch die Schulen zum zweitem Mal ihre Pforten. Für die meisten Schüler ist jetzt Homeschooling angesagt - so auch im Havelland. Viele Schüler vermissen ihre Lehrer und die Klassenkameraden.

Dazu gehören auch Leonie Will und Jule Borchert von der Heinrich- August-Duncker-Oberschule in Rathenow. Die beiden 15-jährigen Schülerinnen besuchen die 9. Klasse und dürfen zurzeit nicht in die Schule gehen.

Berufspraktika sind wichtig

An ihrer Oberschule hat die Berufs- und Praxisorientierung einen hohen Stellenwert und stellt das Profil der Schule dar. So gehen die Schüler ab der 8. Klasse in verschiedene Praktika, um sich auszuprobieren und ihre Stärken und Interessen für einen Ausbildungsberuf zu entdecken und zu schärfen.

Auch in ihren Praktika-Betrieben dürfen die Schüler während des Lockdowns nicht arbeiten. Für Leonie und Jule führt das zu großen Einschnitten in ihrem Alltag. Beide gehen nicht nur gern zur Schule, sie haben Spaß in ihren Praktika.

Traumberuf Erzieherin

Für Jule, die Erzieherin werden möchte, ist mit ihrem Praktikum ein Wunsch in Erfüllung gegangen. „Schon früher habe ich gern auf meine kleine Schwester aufgepasst. Als ich mir dann in der 8. Klasse einen Praktikumsbetrieb suchen musste, stand für mich fest, dass ich in eine Kita gehe. Das hat dann auch geklappt.“ Seitdem sammelt sie Erfahrungen in der Rathenower Kita „Olga Benario".

Leerer Schulhof während der Corona-Pandemie. Quelle: Jürgen Ohlwein

Schon nach den ersten Wochen war ihr klar, „das ist mein Traumberuf. Mit den Erziehern komme ich sehr gut aus und die Kinder freuen sich, wenn ich da bin. Das ist immer ein schönes Gefühl und spornt mich an. Die Kinder geben so viel zurück“, berichtet Jule Borchert.

Der Weg zum Wunschpraktikum

„Sie auf ihren Weg in die Zukunft zu begleiten und darauf vorzubereiten, ist für mich einfach toll.“ Schon als sich der Lockdown abgezeichnet hat, „waren die Erzieher der Kita traurig, dass ich nicht mehr kommen darf. Ich vermisse meinen Praktikumsplatz und die Kinder sehr“.

Etwas anders verlief die Praktikumssuche bei Leonie Will, die ursprünglich den gleichen Berufswunsch hegt. „Also suchte ich mir einen Praktikumsplatz in einer Kita. Hier merkte ich aber schnell, dass die Kinderbetreuung doch nichts für mich ist. Da es ja beim Praktikum darum geht, sich auszuprobieren, überlegte ich, was ich machen könnte.“

Pflegeheim und Einzelhandel

So bewarb sich Leonie Will bei einem Pflegeheim um ein Praktikum. Sie hatte Erfolg und bekam die Zusage vom Rathenower Seniorenheim am Fontane-Park. Was sie dort an Berufsalltag erlebte, gefiel ihr gut. „Ich hätte nie gedacht, dass mir die Arbeit mit älteren und pflegebedürftigen Menschen so viel Spaß machen würde.“

Es sei schön, die Freude der Bewohner zu erleben, wenn man mit ihnen Zeit verbringe und ihnen helfe. „Leider musste ich das Praktikum wegen der Corona-Bestimmungen in Pflegeheimen beenden. Das war schade“, sagt Leonie Will.

Also hieß es, sich wieder auf die Suche nach einem Praktikumsplatz zu begeben. „So landete ich schließlich im Einzelhandel bei Fressnapf in Rathenow.“ Sie war überrascht, wie viel Spaß ihr diese Arbeit machte. „Leider war mit Beginn des zweiten Lockdowns nun auch hier Schluss. Ich hoffe, dass es bald wieder losgeht und ich dort weitermachen kann“, erzählt Leonie.

Gemeinsame Lernen fehlt

Aber nicht nur die Praktika fehlen den beiden Schülerinnen. Sie vermissen die Lehrer, die Schulkameraden und das gemeinsame Lernen. Das Homeschooling liefe zwar ganz gut, aber es sei nicht so einfach, sich zu Hause selbst zu motivieren. Sie bekommen montags und dienstags Aufgaben gestellt, die sie bis Freitag erledigen müssen.

„Wenn wir etwas nicht verstehen, dann helfen wir uns untereinander. Wir telefonieren oder tauschen uns über WhatsApp aus. Wenn wir etwas gar nicht verstehen kontaktieren wir den Lehrer“, erzählt Jule.

Während Leonie ausschläft und dann die Aufgaben erledigt, löst Jule ihre Aufgaben gern am frühen Morgen. „Ich bin lieber ausgeschlafen, wenn ich mich an die Aufgaben mache. So gegen 10.00 Uhr beginnt das Homeschooling bei mir“, sagt Leonie.

Am liebsten früh morgens

Jule sieht es so: „Ich fange schon um 8 Uhr an. Dann bin ich am fittesten und ich habe nachmittags Zeit für mich. Wenn ich mal länger auf bin, dann fange ich manchmal auch etwas später an.“

Für die beiden Schülerinnen beginnt im nächsten Jahr mit der 10. Klasse die Lehrstellensuche. Jana Brandstädter ist Lehrerin an der Duncker-Schule.„Schon ab der ersten Schulwoche erstellen wir mit den Schülern ihre Bewerbungsunterlagen“, berichtet sie. Dann geht es an die Lehrstellensuche.

In regionalen Zeitungen und Online-Portalen suchen die Schüler nach geeigneten Ausbildungsbetrieben. „Unsere Schule arbeitet mit vielen regionalen Betrieben zusammen, die schon im Vorfeld unseren Schülern Praktika anbieten oder Informationsmaterial zuschicken.“, so Jana Brandstädter.

Ausbildungsbetriebe nehmen Praktikanten

Wie erfolgreich sich ein Praktikum bei der Lehrstellensuche zeigt, beweist der Fakt, dass etwa 60 Prozent der Schüler einen Ausbildungsvertrag in dem Betrieb erhalten, in dem sie Berufspraxis schnupperten. „Durch Bewerbungstrainings erhalten die Schüler zusätzliche Sicherheit für ihre Bewerbungsgespräche“, sagt Jana Brandstädter.

Während Jule Borchert schon genau weiß, was sie werden möchte, ist Leonie Will noch am Überlegen. „Ich werde auf jeden Fall eine Ausbildung zur Kindererzieherin machen. Das hat sich in meinem Praktikum voll bestätigt“, so Jule Borchert.

„Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich werde mich noch etwas mehr informieren, ehe ich mich entscheide“, sagt Leonie Will. Einen Wunsch haben die beiden Schülerinnen aber gemeinsam. Sie möchten, dass endlich wieder der Alltag zurückkommt. Das gemeinsame Lernen mache viel mehr Spaß und sei auch viel motivierender. „Hoffentlich sind die Pandemie und der Lockdown bald vorbei“, sagt Leonie Will und spricht damit ihrer Schulkameradin aus der Seele.

Von Jürgen Ohlwein