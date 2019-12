Duncker-Oberschule stellt Berufsorientierung vor

Rathenow

Der langfristigen Jahresplanung nach hätte die Duncker-Oberschule in Rathenow ihren diesjährigen Tag der offenen Tür am 27. November gehabt. Die Verantwortlichen der Schule haben sich aber entschlossen, das Ereignis um einige Tage zu verschieben, damit sie sich am deutschlandweiten Siegel-Day beteiligen können.

Das Netzwerk Berufswahlsiegel hatte bundesweit alle Schulen, die schon einmal mit diesem Siegel geehrt wurden, dazu aufgerufen, mit einer gemeinsamen Aktion am Nachmittag des 5. Dezember auf sich und ihre Auszeichnungen aufmerksam zu machen. Da wollten die Rathenower dann schließlich auch dabei sein.

Zur Eröffnung sangen Kinder der Kita „Zwergenland“ in der Aula der Schule. Quelle: Bernd Geske

Deshalb hat die Duncker-Oberschule in diesem Jahr ihren Tag der offenen Tür, an dem sie sich traditionell allen Schülern und Eltern der 5. und 6. Klassen aus den Grundschulen der Region vorstellt, erstmals auf den deutschlandweiten Siegel-Day gelegt.

Im Jahr 2017 hatte die Bildungsstätte vom Netzwerk Zukunft im Land Brandenburg das Siegel „Schule mit hervorragender Berufs- und Studienorientierung“ erhalten. Sie bekam die Ehrung insbesondere für ihr Gesamtkonzept für den „Unterrichtstag in der Praxis“ (kurz UTP), mit dem sie im Schuljahr 2015/2016 begonnen hat.

Jede Woche Praktikum

Die 8. und 9. Klassen gehen danach das ganze Schuljahr über jede Woche einen bzw. zwei Tage in ihre Praktikumsbetriebe. Die Schule hat hierbei mittlerweile 210 Betriebe und Einrichtungen gewonnen, mit denen sie kooperiert. Drei von ihnen sind in diesem Jahr auf Vorschlag der Schule vom Netzwerk Zukunft mit dem Siegel „Unternehmen mit ausgezeichneter Berufs- und Studienorientierung“ ausgezeichnet worden. Das waren die Havelland-Kliniken, die MAP GmbH und die R. Kähne Elektrotechnische Anlagen GmbH.

Jana Kutschan, Leiterin der Kita „Zwergenland“, bekam von Schulleiter Thomas Winterfeldt die Plakette „Freunde des Berufswahlsiegels“ überreicht. Quelle: Bernd Geske

Ihren Tag der offenen Tür am Siegel-Day hat die Duncker-Oberschule außerdem dazu genutzt, um an einen Kooperationspartner erstmals eine ganz neue Auszeichnung zu vergeben. Wie Schulleiter Thomas Winterfeldt sagt, war beim Netzwerk Zukunft beantragt worden, die Rathenower Kita „ Zwergenland“ mit der Plakette „Freunde des Berufswahlsiegels“ auszuzeichnen.

„Die Kita ist seit 2015 von Beginn an unser Partner beim Projekt UTP“, erklärt Thomas Winterfeldt. Dorthin würden regelmäßig Schüler zum Praktikum gehen. Gegenwärtig sind es drei: Jessica Engel, Maria Ajayi und Leonie Will. Im Ganztagsmodell der Schule gebe es eine Arbeitsgemeinschaft, die sich einmal pro Woche in die Kita begibt, um mit den Kindern zu spielen, zu basteln oder zu lernen.

Zwerge kommen in die Schule

Nicht zuletzt kommen regelmäßig auch Kindergruppen der Kita „ Zwergenland“ in die Oberschule, um mal mit Schülern der 7. Klassen und mal mit Schülern der 10. Klassen gemeinsam zu backen oder an anderen Projekten, wie etwa Umweltbildung oder Müllsammeln, zu arbeiten.

Um die Kita „ Zwergenland“ in die Schule zu locken, die von ihrer Auszeichnung im Vorfeld aber nichts wissen sollte, war sie um ein kleines Kulturprogramm zur Eröffnung gebeten worden. Sie Kleinen sangen vier schöne Weihnachtslieder – und natürlich reihten sich die drei Praktikantinnen der Schule gleich ein, um mitzusingen.

Im Geografieraum konnte an einem Modell ein Vulkanausbruch miterlebt werden. Quelle: Bernd Geske

Wie immer hatte die Schule am Tag der offenen Tür alles aufgefahren, um ihre Angebote attraktiv vorzustellen. Im Chemieraum konnten die Gäste miterleben, wie passend zur Vorweihnachtszeit Mandeln geröstet werden. Im Geographieraum war an einem Modell mitzuerleben, wie ein Vulkan ausbricht. Partnerbetriebe stellten sich vor und für das leibliche Wohl war gesorgt.

Das neue Jahr warf auch schon erste Lichter voraus: Für den 22. Januar sind drei andere Kooperationsbetriebe der Schule zur IHK nach Potsdam eingeladen. Gut möglich, dass sie dort ausgezeichnet werden.

Von Bernd Geske