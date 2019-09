Rathenow

Die Industrie- und Handelskammer ( IHK) Potsdam hat den 16-jährigen Phillipp Winter von der Duncker-Oberschule Rathenow in ihrem Wettbewerb „#nachgefragt“ mit einem Sonderpreis ausgezeichnet. Bei diesem Leistungsvergleich will die IHK ermitteln, wie die Jugendlichen mit den Erfahrungen in ihren Betriebspraktika umgehen. Bewertet werden hier die Praktikumsberichte.

Die IHK wolle wissen, erklärt Jana Brandstäter, Lehrerin der Duncker-Oberschule, welches Feedback die Schülerinnen und Schüler abgeben. Es solle möglich klar zum Ausdruck kommen, was für sie das Schöne am Praktikum ist.

Die Schüler-Praktikanten Phillipp Winter (links) und Pascal Schenk von der Duncker-Oberschule beim Schweißen in der MAP GmbH. Quelle: MAP GmbH

Philipp Winter habe seinen Bericht über das Praktikum in der MAP GmbH sehr anschaulich geschrieben, sagt seine Lehrerin, er habe alle Facetten beachtet. Sie erinnert daran, dass er bei der Berufemesse der Schule am 28. März mit der Präsentation seines Praktikums den 1. Platz belegt hatte. Jana Brandstäter betont, es sei erkennbar, dass die MAP GmbH ein „super Kooperationspartner der Schule“ sei.

Detlef Schulz, Ausbildungsleiter der MAP GmbH, lobt die freundliche Art von Phillipp Winter. Man habe sofort gemerkt, dass er Interesse an der Arbeit habe und dass sie ihm Freude bereite. Berichtet hat er über sein Praktikum in der 9. Klasse. In der Duncker-Oberschule ist es üblich, dass die Mädchen und Jungen dieser Klassenstufe das ganze Schuljahr über an jedem Donnerstag und Freitag in ihre Praktikumsbetriebe gehen.

Vorher Autohaus und Kita

Phillipp Winter war beim Betriebspraktikum in der 8. Klasse zunächst in einem Autohaus und in einer Kita gewesen. Bei MAP hat er schnell festgestellt, dass das eher etwas für ihn ist. „Wir lassen unsere Schülerpraktikanten zu Beginn in unsere Ausbildungswerkstatt gehen“, berichtet Detlef Schulz. Dort würden sie zunächst die Auszubildenden der unterschiedlichen Lehrjahre kennenlernen. Anschließend würden sie in vielen Abteilungen des Betriebes eingesetzt.

„Ich bin sehr stolz darauf, dass ich diese Auszeichnung der IHK bekommen habe“, teilt Phillipp Winter mit, der aus Steckelsdorf kommt. Er danke seiner Lehrerin Jana Brand-stäter sowie Melitta Standke und Detlef Schulz von der MAP GmbH, dass sie ihn so gut beim Praktikum betreut haben. Er habe dabei sehr nette Leute kennen gelernt. Neben dem Messen und Schweißen sei er bei der Montage von Kühlern für Generatoren tätig gewesen. Er habe an einer CNC-Kantmaschine Metallplatten geformt, eine Laserschneidmaschine bestückt und abgeräumt und in Schrauben für Windräder das Gewinde geschnitten.

Phillipp Winter bei der Auszeichnungsveranstaltung der IHK mit seiner Lehrerin Jana Brandstäter und Schulleiter Thomas Winterfeldt. Quelle: privat

Als i-Tüpfelchen seiner Erfolgsgeschichte hat Phillipp Winter, der jetzt in der 10. Klasse ist, gerade seine Bewerbung um einen Ausbildungsplatz zum Konstruktionsmechaniker bei der MAP GmbH abgegeben. Er ist damit dieses Jahr der erste Schüler von allen 42 Mädchen und Jungen der 10. Klassen. „Von mir können Sie erwarten“, schreibt er in seiner Bewerbung: „Eine schnelle und ausgeprägte Auffassungsgabe, Selbstständigkeit und stets korrekte Umgangsformen. Motiviert durch meinen Ehrgeiz, stelle ich an mich hohe Anforderungen, die ich zuverlässig und mit großem Arbeitseifer erfülle.“

Detlef Schulz sagt, dass er sich über die Bewerbung sehr freut. Er könne noch keine Zusage machen, weil das Verfahren erst 2020 losgeht, erklärt er und betont: „Wir wollen ihn gern haben und sein Vorteil ist, dass wir ihn schon kennen.“

Sehr zufrieden mit dem Praktikum: Phillipp und Pascal. Quelle: MAP GmbH

Von Bernd Geske