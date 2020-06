Rathenow

Schon dreimal hintereinander haben Mädchen und Jungen der Duncker-Oberschule Rathenow seit 2017 beim Wettbewerb „#nachgefragt“ der IHK Potsdam einen Sonderpreis gewonnen. In diesem Jahr haben zwei Jungs aus der 9. Klasse dieser Erfolgsbilanz eine Krone aufgesetzt. Florian Lindemann bekam am Montag den 1. Preis überreicht und Janek Oestermann erhielt den Sonderpreis.

Bei „#nachgefragt“ will die IHK Potsdam von den Jugendlichen wissen, was sie in ihrem Betriebspraktikum gemacht haben, wie sie es bewerten und welche Schlussfolgerungen für ihre Zukunft sie daraus ziehen. Die Jugendlichen sollen sich mit dem ausgewählten Berufsbild auseinandersetzen, Tätigkeiten erproben und Kenntnisse erwerben. Gewertet wird hierbei ein mehrseitiger Bericht, den die Teilnehmer bei der IHK einzureichen haben.

Gut vorbereitet

Die Dunckerschüler sind stets relativ gut auf diesen Wettbewerb vorbereitet, weil sie das ganze Schuljahr lang in der 8. Klasse jede Woche einen Tag in ihrem Praktikumsbetrieb sind und in der 9. Klasse sogar zwei Tage pro Woche. Das Programm heißt „Unterrichtstag in der Praxis“, kurz UTP.

Am Montagmorgen kamen nun Larissa Knuth von der IHK, Rainer Deutschmann von der Kreishandwerkerschaft Havelland und Dachdeckermeister Jürgen Makus in die Duncker-Oberschule, im die Auszeichnung vorzunehmen. Eigentlich hatte es in Potsdam dazu im August eine große Auszeichnungsveranstaltung geben sollen, aber wegen der Corona-Auflagen musste sie abgesagt werden.

Ausbildungsvertrag angeboten

Erstmals einen 1. Preis holte bei „#nachgefragt“ Florian Lindemann für sich selbst und seine Schule. Er war zum Praktikum im Dachdeckerbetrieb von Jürgen Makus. Der Firmenchef kam selbst zur Preisübergabe und er hatte auch eine ganze besondere Belohnung für seinen Schülerpraktikanten dabei: Er bot ihm zum nächstmöglichen Zeitpunkt nach Abschluss der 10. Klasse einen Ausbildungsvertrag an.

Dieses Angebot nahm Florian Lindemann voller Freude an. Ein Abschnitt seines Wettbewerbsberichts war besonders eindrucksvoll. Er schildert zunächst einen Arbeitstag, der „nicht wirklich Spaß“ gemacht hatte, weil ununterbrochen Nieselregen hernieder ging. Die Ziegel seien rutschig gewesen, und er habe sehr aufpassen müssen, dass er keinen fallen ließ. Als die Hausherren nach Hause kamen, hätten sie gestaunt, dass die Arbeit schon sehr weit voran gekommen war. Die Frau habe ihnen Essen gemacht und warmen Tee gebracht. Das habe ihnen gut getan.

„Leider Feierabend“

Nach dem Essen hätten seine zwei Kollegen das Dach dann zu Ende gedeckt. „Für mich war nach dem Essen leider Feierabend“, schreibt Florian Lindemann, „denn es war bereits 13.30 Uhr.“ Trotz des schlechten Wetters sei es für ihn am Ende ein sehr schöner Tag gewesen. Es habe sich gut angefühlt, mit seiner eigenen Arbeit Menschen glücklich zu machen.

Rainer Deutschmann lobte besonders den Wettbewerbsbeitrag von Oestermann. Er hatte sein Praktikum bei Puschke City Motors gemacht. Man habe beim Lesen gemerkt, dass ihm die Arbeit dort Freude machte und er dort „mit Herzblut“ tätig war. Auch Janek Oestermann bekam von seinem Betrieb einen Ausbildungsvertrag angeboten.

Von Bernd Geske