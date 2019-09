Rathenow

Die Klasse 9b der Oberschule Johann Heinrich August Duncker in Rathenow bekommt die Probleme der Welt am Beispiel von Fair Play-Fußball erklärt. Am Montag und Dienstag gastiert dort ein Team des Vereins „Spirit of Football“, der seinen Sitz in Erfurt hat.

Dreh- und Angelpunkt des Ganzen ist Fußball, der hi...