Rathenow

Einen Einbruch in einen Keller hat am Donnerstag eine Rathenowerin der Polizei gemeldet. Ein Dieb stahl aus dem Haus in der Karl-Gehrmann-Straße ein E-Bike der Marke Falter.

Zuvor hatte er die Kellertür aufgebrochen. Die Polizei sicherte Spuren und leitete Ermittlungen ein. Der Schaden liegt bei 3 000 Euro.

Von MAZonline