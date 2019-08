Rathenow

Wie Energieversorgung heute funktioniert, will das Unternehmen Edis allen Interessierten zeigen. Anlässlich seines 20-jährigen Bestehens lädt Edis am Sonnabend, 17. August, von 10 bis 16 Uhr in das Regionalzentrum Rathenow zum „Tag der offenen Anlage“ auf das Gelände an der Bammer Landstraße 12 ein.

Wie Lars...