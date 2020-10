Rathenow

In jedem Jahr lädt die Stadt Rathenow aktive Freiwillige zum Tag des Ehrenamtes ein, um sich für ihr Engagement zu bedanken. Bürgermeister Ronald Seeger verleiht an diesem Abend einen Preis an zehn von Bürgerinnen und Bürgern nominierte Personen, die sich in besonderem Maße für andere Menschen einsetzen.

Da derzeit die Zahl der Corona-Infektionen im ganzen Land Brandenburg wieder steigt, verzichtet die Stadt Rathenow in diesem Jahr auf eine Festveranstaltung. Dennoch sollen zehn Personen geehrt werden, die trotz oder gerade aufgrund der Corona-Pandemie bürgerschaftliches Engagement gezeigt haben. Ihr Name und ihre Leistung werden öffentlich bekannt gegeben und sie erhalten einen Sachpreis per Post.

Für diese Auszeichnung kann jedermann bis zum 13. November 2020 Vorschläge einreichen. Hierfür sollten der Name, Vorname, die vollständige Wohnanschrift sowie eine kurze Beschreibung des Engagements mitgeteilt werden an: Stadt Rathenow Persönliche Referentin des Bürgermeisters Frau Kießling, Berliner Straße 15 14712 Rathenow, E-Mail: pressestelle@stadt-rathenow.de Tel. 03385 596 392.

