Eifersüchtiger 15-Jähriger bedroht in Rathenow seine Ex-Freundin mit einem Messer

Rathenow

Ein Jugendlicher bedrohte am Montag in der Rathenower Goethestraße ein gleichaltriges Mädchen mit einem Messer. Als Polizisten herbeieilten, trafen sie dort noch eine 14-Jährige. Laut Angaben des Mädchens handele es sich bei dem Jungen um ihren ehemaligen Freund, der eifersüchtig ist, weil sie einen neuen Freund hat. Als ein Zeuge einschritt, weil der Streit eskalierte, flüchtete der Tatverdächtige. Die eingesetzten Polizisten trafen dann in der Nähe auf den 15-Jährigen. Er gab die Bedrohung zu und gab den Beamten auch das Messer.

Von MAZ-online