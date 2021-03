Ein Bretone auf dem Rathenower Wochenmarkt

Rathenow

Gildas Voland ist geradezu empört. „Franzose?“, schnaubt er auf die entsprechende Frage des Reporters. „Ich bin kein Franzose. Ich bin Bretone!“

Der Mann, der aus der Nähe der für ihre Menhire bekannten Stadt Carnac stammt, hat Temperament – das ist schon mal klar. Und dieses Temperament setzt er ein, um seine Waren an den Kunden zu bringen. Wer an seinem Stand mit dem Namen „Petit Coin de France“ (Kleine Ecke Frankreichs) stehen bleibt, hat, wenn er sich nicht nach Kräften wehrt, schon bald ein Stück Salami in der Hand. „Kosten Sie“, animiert der Bretone. „Eine bessere Salami werden Sie so schnell nicht finden.“

Rund 30 Sorten luftgetrockneter Salami, dazu Käse- und Schinkenspezialitäten, kann man bei Gildas Voland kosten und erwerben. Quelle: Markus Kniebeler

Ganz unrecht hat der Mann, der seit Anfang des Jahres im Zwei-Wochen-Rhythmus auf dem Rathenower Wochenmarkt vertreten ist, damit nicht. Die Würste, die er zum Teil von Fleischern aus der Bretagne, zum Teil aus dem südfranzösischen Departement Ardeche bezieht, sind das, was man neudeutsch als authentische Lebensmittel bezeichnet: klare Herkunft, an der Luft getrocknet, ohne künstliche Aromen und Konservierungsstoffe. Keine Massenware, sondern handwerklich gefertigte Qualitätsprodukte.

Rund 30 verschiedene Salamisorten hat Gildas Voland im Angebot. Mit Steinpilzen, mit Kräutern der Provence, mit Walnuss, mit Feige, mit Knoblauch und vielem mehr. Außerdem kann man bei ihm Käse kaufen, Pasteten und Aufstriche sowie ausgesuchten Schinken.

Der Mann, der in jungen Jahren auf dem Sprung war, Profifußballer zu werden, lebt seit über 30 Jahren in Berlin. Studiert hat er dort – und ist hängen geblieben. Irgendwann hat er gemerkt, dass die Deutschen auf französische Lebensmittel stehen. Seitdem tingelt er mit seiner „Kleinen Ecke Frankreichs“ durch die Republik. Und macht auch die Menschen in Rathenow glücklich. Am kommenden Mittwoch (24. März) ist die nächste Gelegenheit, seine Produkte zu testen.

Von Markus Kniebeler