Göttlin

Gelegen an der Havel, bieten sowohl Göttlin als auch die nähere Umgebung eine willkommene Abwechslung zum städtischen Leben. Das Dorf ist umgeben von großen Naturschutzgebieten. Der Ort ist gekennzeichnet vom Artenreichtum an Pflanzen und Tieren. Das hat aber auch seine Schattenseiten, wie Ortsvorsteherin Ramona Schröder zu berichten weiß: Es gibt kein neu ausgewiesenes Bauland mehr, dafür aber kaum Leerstand. Fast alle Häuser sind bewohnt. Steht ein Auszug an, sind Nachfolger meistens schnell gefunden.

Generationen wechseln sich

Einige junge Familien zog es dadurch in den zurückliegenden Jahren nach Göttlin und das, obwohl viele Vereine und Unternehmens weggebrochen sind – darunter auch die Gaststätte – worunter das gesamte Dorfleben litt. „Das Gemeinschaftsgefühl ist heute ein anderes als damals“, beschreibt Ramona Schröder. Zurzeit erlebt Göttlin jedoch einen Aufschwung. Die Generationen wechseln sich. Eine aktive Kindertagesstätte im Dorf, der Heimatverein und viele engagierte Einwohner sorgen dafür, dass das gesamte Jahr über immer etwas los ist – wäre da nicht Corona.

Zur Galerie Göttlin ist umgeben von Naturschutzgebieten. Der Radtourismus und die Havel kennzeichnen den Ortsteil von Rathenow. Das hat aber auch Schattenseiten. Die MAZ war für die Serie „Zu Hause in...“ im Dorf unterwegs.

„Die Pandemie hat uns ganz schön zurückgeworfen“, so die Ortsvorsteherin. Doch sie blickt optimistisch in die Zukunft. Der Tourismus kehrt auf jeden Fall langsam zurück. Zahlreiche Fahrradfahrer düsen jeden Tag durch den Ort. Göttlin hat zudem eine beliebte Flussbadestelle samt benachbarten Biwak- und Rastplatz für Kanufahrer und Radler direkt an der Havel. Er befindet sich zwischen Rathenow und Grütz, direkt an den beiden Fernradwegen Havel-Radweg und Havelland-Radweg als Teil der Tour Hamburg-Berlin und Elbe-Radweg.

Hier übt die Bundeswehr

Bemerkenswert ist trotz des großräumig geschützten Naturraums der angrenzende Truppenübungsplatz Klietz, mit über 9000 Hektar Übungsfläche einer der größten in Deutschland. Ein Großteil der Fläche ist bewaldet. Der Platz verfügt über die drittgrößte Schießbahn und den modernsten Zielbau Deutschlands. Seine besondere Beschaffenheit und seine Anbindung an Havel und Elbe sind Alleinstellungsmerkmale und machen ihn zum vielseitigen Übungsgebiet für befreundete Nato-Verbände aus ganz Europa.

Holger Schröder (58) ist seit mehr als 40 Jahren in der Feuerwehr und seit 2019 der Ortswehrführer in Göttlin. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Mit den rund 450 Einwohnern ist Göttlin der drittgrößte Ortsteil von Rathenow. Nur wenige hundert Meter trennen beide Orte voneinander. Das ist vermutlich ein Grund dafür, weshalb sich drei große Autohäuser direkt am Ortseingang des Dorfes angesiedelt haben. Direkt daneben befinden sich das Jugend- und Gemeindezentrum mit dem Sportplatz. Im Dorfkern steht die 1890 erbaute evangelische Backsteinkirche. Ihr Westturm ist im Kern mittelalterlich und trägt eine 1690 in Magdeburg gegossene Glocke. In den 70er-Jahren wurden der barocke Kanzelaltar und das ursprüngliche Gestühl entfernt.

Geschichte bis zur Jungsteinzeit

Göttlin wird in diesem Jahr 640 Jahre alt, zumindest ist die Ersterwähnung so lange her. Die Siedlungsgeschichte an sich reicht bis in die Jungsteinzeit zurück. Darauf lassen 23 geschützte archäologische Bodendenkmale schließen. Man fand in Havelnähe mehrere unbefestigte Siedlungen und deren typische Hinterlassenschaften wie Steinbeile und Keramik, die der Jungsteinzeit zugeordnet wurden.

Der Biwakplatz an der Havel ist ein gut besuchtes Ausflugsziel. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Bis zur Gebietsreform der DDR 1952 gehörte der Ort lange Zeit zum Kreis Jerichower Land in Sachsen-Anhalt und erst danach zu Brandenburg. Rudi Haupt kann sich gut daran erinnern, wie sein Vater noch zum Notar in die Kreisstadt Genthin musste, um seinem Sohn das Grundstück und Haus in Göttlin zu vererben. Mit seinen 80 Jahren zählt Rudi Haupt zu den Ur-Einwohnern des Dorfes. Geboren zu Kriegszeiten, weiß der gelernte Landwirt viel über die Geschichte zu erzählen.

Göttlin wird bombardiert

Rudi Haupt kam – wie damals üblich – zu Hause zur Welt. Sein Vater ist früh im Krieg gefallen. Aufgewachsen bei der Mutter, bekam er in der Kindheit mit, wie seine Heimat bombardiert wird, erlebte Hunger und Leid. Er erzählt, wie sie Flüchtlinge bei sich in den eigenen vier Wänden versteckt hielten und wie beengt die damaligen Wohnverhältnisse waren. Malia zählt hingegen zu den jüngsten Einwohnern von Göttlin. Die Zweijährige hat das Glück, direkt im Dorf in den Kindergarten gehen zu können.

Annika Scheider (27) mit Tochter Malia (2). Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Mutter Annika Scheider holte sie am Nachmittag aus der Einrichtung ab. Im Alter von acht Jahren kam die heute 27-Jährige mit ihren Eltern nach Göttlin. Im Anschluss ihrer Ausbildung in Sachsen hat sie sich zusammen mit ihrem Mann dazu entschieden, mit dem Sohn (8) in die Heimat zurückzukehren. Annika Scheider genießt das Dorfleben in vollen Zügen, am liebsten mit Radtouren in der Natur.

Lesen Sie auch:

Von Marcus J. Pfeiffer