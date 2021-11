Semlin

Auf der B 102 bei Semlin stieß am Mittwochabend ein Auto mit einem Reh zusammen. Der Unfall ereignete sich laut Polizeiangaben gegen 17.54 Uhr, als das Tier plötzlich auf die Straße vor das Auto sprang. Der Fahrer eines PKW Ford konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und verletzte sich bei dem Unfall. Das Tier verendete an der Unfallstelle. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro, es blieb fahrbereit.

Von MAZonline