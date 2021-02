Rathenow

Die Studentenzeit ist die schönste Zeit im Leben. Diesen Satz hat Frederike Timme oft gehört. Mit entsprechend großer Erwartung startete sie im Herbst 2019 mit ihrem Studium in Politik, Verwaltung und Organisation an der Universität Potsdam.

Doch in das echte Studentenleben durfte die 19-jährige Rathenowerin bisher nur kurz hineinschnuppern. Die Hörsäle und Seminarräume sind verwaist, Mensa und Bibliothek seit Monaten geschlossen.

Ein Jahr ist es her, dass Frederike Timme eine Vorlesung im Hörsaal besuchen konnte. Seit dem ersten Lockdown findet ihr Studium ausschließlich online statt. Sich mit Kommilitonen auf dem Campus treffen oder stundenlang in der Bibliothek zwischen Bücherbergen vergraben, Studentenpartys feiern und Diskussionsrunden in der Mensa – all das gehört nicht mehr zu ihrem Alltag.

In Jogginghose und Bluse

Dieser findet nun ausschließlich zu Hause statt. Der Laptop ist die einzige Verbindung zu den Dozenten und Kommilitonen. Nach zwölf Monaten Studium in den eigenen vier Wänden hat sie sich an die Ausnahmesituation gewöhnt.

„Am Anfang war ich nicht sehr motiviert, mich jeden Tag um 10 Uhr in Bluse und Jeans vor den Rechner zu setzen. Das hat sich inzwischen gebessert. Allerdings kombiniere ich jetzt wegen der Bequemlichkeit die Bluse mit einer Jogginghose“, gesteht die Rathenowerin.

Eine Pflicht, die Kamera anzuschalten gibt es zwar nicht. Die meisten Studenten tun es dennoch, auch aus Solidarität den Professoren gegenüber, die sonst auf schwarze Bildschirme starren müssten.

Studentin, KiJuPa-Vorsitzende und Abgeordnete Seit April 2018 ist Frederike Timme Vorsitzende des Rathenower Kinder- und Jugendparlaments. Im Sommer 2019 hatte sie ihr Abitur in Rathenow abgelegt und studiert seit Oktober 2019 an der Universität Potsdam Politik, Verwaltung und Organisation. Außerdem trat die junge Havelländerin 2019 zur Kommunalwahl an. Ihr gelang der Sprung ins Stadtparlament. Sie fuhr sogar das viertbeste Ergebnis für die Linken ein. Nun arbeitet Frederike Timme in der Fraktion der Linken mit und ist die jüngste Abgeordnete im Rathenower Stadtparlament.

„Außerdem ist man so viel mehr darauf bedacht, zuzuhören und mitzumachen. Immerhin wird man von vielen Augen beobachtet“, weiß Frederike Timme. Ihre Selbstdisziplin habe sich in den letzten Monaten gebessert, das Maximum habe sie aber noch nicht erreicht.

Dafür ist das Studium am Laptop inzwischen für alle Routine. Sowohl die Dozenten als auch die Studierenden seien besser vorbereitet, als im Sommersemester. Das System funktioniere und wurde um eine interne Lernplattform und ein Prüfungsportal ergänzt. Zudem bieten die Professoren Online-Sprechstunden an.

Fünf Kurse hat Frederike Timme in diesem Semester belegt, pro Wochentag einen. Am Dienstag steht für sie die allererste Online-Klausur an. Statistik ist gefragt – nicht gerade das Lieblingsfach der Rathenowerin, weshalb sie ein wenig aufgeregt ist. Für die Prüfung sind zwar Hilfsmittel erlaubt – es ist eine sogenannte Open-Book-Klausur. Dafür haben die Studenten aber weniger Zeit um alle Fragen zu beantworten.

Ein Notruf für technische Probleme

„Ich hoffe, das Internet hält. Bei technischen Problemen, können wir zwar einen Notruf wählen, aber ob ich dann noch die Prüfung schaffe, da bin ich mir nicht sicher“, sagt Timme. Neben der Klausur muss sie noch drei Hausarbeiten abliefern. Sie ist zuversichtlich, dass sie das alles trotz Online-Studium schafft.

„Ich habe schon das Gefühl, was zu lernen. Allerdings denke ich, dass es weniger ist, als in Präsenzseminaren“, so Timme. Während Vorlesungen jederzeit online abrufbar sind, laufen die Seminare in Echtzeit. Somit sind die Studenten weiterhin gezwungen, sich an feste Zeiten zu halten. Das schafft nicht jeder. „Ich habe festgestellt, dass die Teilnehmerzahl mit jeder Woche etwas schrumpft“, berichtet die 19-Jährige.

25 bis 40 Studenten nehmen an einem Seminar teil. Ist die Gruppen diszipliniert, kann es auch mal eine fruchtbare Diskussion geben. „Es kommt aber auch vor, dass einige Studenten vor dem PC einschlafen“, verrät die Rathenowerin.

Coronakonformen Spaziergänge statt Partys

Sie lernt zur Zeit von Rathenow aus, denn in ihrer Wohngemeinschaft auf dem Campus in Potsdam wäre sie ganz allein und das mache das Lernen in dieser ohnehin einsamen Zeit nicht unbedingt leichter. „Ich lasse mich von meiner Mutter motivieren und außerdem kocht sie viel besser als ich“, verrät die Studentin.

Kontakt zu ihren Kommilitonen hält sie ebenfalls über das Internet. Sie treffen sich online und spielen Stadt-Land-Fluss oder Brettspiele. „Zuletzt hatten wir eine Quiz-Reihe über uns gestartet. Die Not macht eben kreativ“, berichtet Frederike Timme.

Manchmal trifft sie sich auch zu coronakonformen Spaziergänge. „Es ist surreal und traurig, aber das ist zur Zeit unser Ersatz für das Studentenleben, auf dass wir uns so gefreut hatten“, sagt Frederike Timme.

Regelstudienzeit um ein Semester verlängert

Sie ist enttäuscht, dass die Lage der Studenten in der öffentlichen Diskussion keine Rollen spielt. „Kita und Schulen sind ständig Thema – was ich verstehen kann. Aber wie es den Studenten geht, scheint nicht zu interessieren. Wir haben das Gefühl, dass sich niemand darum kümmert und wir die Letzten sind, für die sich die Lage ändern wird. Wir sehen einfach kein Licht am Ende des Tunnels. So sehr ich verstehe, dass man Kitas und Schulen öffnen will, die Studenten sollte man dennoch nicht vergessen“, betont Timme.

Im April hat sie die Hälfte ihres Bachelor-Studiums absolviert und liegt damit gut in der Zeit. Für alle Studenten, die jetzt hinterher hängen, hat die Krise auch etwas Positives. Die Regelstudienzeit verlängert sich zunächst um ein Semester. Das heißt, wer länger braucht, soll auch länger BAföG bekommen.

Und noch etwas Positives bringt das Online-Studium mit sich: Man kann in der Vorlesung auch mal die Pause-Taste drücken. Für Frederike Timme und ihre Kommilitonen ist das aber ein geringer Trost.

„Mittlerweile sind wir alle nur noch genervt. Uns fehlt das Soziale. Gemeinsam lernen, etwas unternehmen, von Angesicht zu Angesicht diskutieren – das fehlt unheimlich“, so Timme. Was bleibt ist die Hoffnung, dass sie irgendwann noch einmal das wahre Studentenleben genießen kann.

Von Christin Schmidt