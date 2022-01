Ein Kanadier erzählt über seine Kindheit in Rathenow

Rathenow

Dieses Buch bereichert die westhavelländische Regionalgeschichte. Eine ziemlich schmerzhafte Schnittwunde am Knöchel gehört zu den ersten Kindheitserinnerungen von Christian Friese. Das Licht der Welt erblickte der Knabe am 17. September 1938 um 13.30 Uhr im Krankenhaus Rathenow. Seine Eltern, Heinz und Maria Friese, bewirtschafteten erfolgreich einen Geflügelhof mit Brutapparaten und der Aufzucht von Hühner-und Entenküken in der Rhinower Landstraße von Rathenow.

Christian Friese mit Frau Wendy und Tochter Tony. Quelle: privat

In jungen Jahren entwickelte Christian Friese ein besonderes Faible. Mehrere Jahre kritzelte er tägliche Erlebnisse und Ereignisse auf die Seiten eines Taschenkalenders. Als das Erwachsenwerden andere Aufmerksamkeiten verlangte, gab er sich selbst ein Versprechen: „Ich werde diese stürmischen Zeiten nicht vergessen. Eines Tages werde ich alles aufschreiben, für mich und die Kinder.“ Doch zunächst verstrich die Zeit.

Er löst ein Versprechen ein

Als vor einigen Jahren ein Knöchelbruch ihm eine längere Ruhepause abverlangte, kam er dazu, seine Erinnerung und Erlebnisse von Krieg, Flucht, und einer neuen Welt in Englisch aufzuschreiben. Christian Friese hatte das sich selbst gegebenen Versprechen eingelöst. Und das war dann auch erst mal alles, bis Dieter Zacharias den Autor mit Hilfe des Internets in Kanada ausfindig machte, wo Christian Friese mit seiner Frau heute lebt.

Der Hofeingang in der Rhinower Landstraße. Quelle: privat

Dieter Zacharias ist in Frankenthal (Rheinland-Pfalz) zuhause. Aufgewachsen ist er im havelländischen Gülpe und hat auch die Ortschronik seines Heimatdorfes für ein Buch aufgeschrieben. Als Kind besuchte er mit seinem Vater des Öfteren den Geflügelhof der Frieses. Doch eines Tages war die Familie in den 1950er Jahren nicht mehr in Rathenow. Nach langer Zeit wollte er nun endlich herausfinden wo die Familie vom Hühnerhof geblieben war, wie es ihr geht und begab sich auf eine Spurensuche.

Ein Buch mit einer erstaunlichen und detaillierten Sammlung

Er fand Christian Friese mit Hilfe des Internets auf der Vancouver Island und erfuhr auch von seinen aufgeschriebenen Kindheitserinnerungen. Zacharias übersetzte Frieses Aufzeichnungen ins Deutsche und damit für ein Buch „Wie es war 1938 -1954“ das voraussichtlich ab Februar in der Rathenower Buchhandlung „Tieke“ erhältlich sein wird. Ein Buch mit einer erstaunlichen und detaillierten Sammlung von Erinnerungen und Geschichten eines Jungen in einer gewiss nicht leichten Zeit.

Enten auf dem ehemaligen Geflügelhof. Quelle: privat

Christian Friese berichtet in „Wie es war 1938 bis 1954“ wie er die Bombenangriffe auf Rathenow erlebt hat, erzählt vom Alltag in der Rhinower Landstraße zum Ende des Zweiten Weltkrieges, als die Mutter mit ihm und seinem Bruder Bernhard sowie weiteren Familien über die Havel in die Göttliner Berge ging, aus Angst vor anrückenden russischen Armeeeinheiten. Es geht um die ungewisse Rückkehr und die Erleichterung, das eigne Zuhause ziemlich unversehrt vorzufinden, in dem dann auch zeitweilig sowjetische Offiziere Quartier bezogen.

Ruhestand auf Vancouver Island

Die Familie und Schulfreunde haben im Leben des jungen Christian eine wichtige Rolle gespielt und er erzählt in dem Buch von der Zeit an einem Gymnasium in Berlin. Für seinen Vater wurde das Leben unter russischer Besatzung immer unerträglicher – die Familien entscheidet sich zur Flucht und dafür in Rathenow Haus und Hof zurückzulassen. Aufzeichnungen von seinem Vater Heinz Friese aus jener Zeit, die auch der Tagesspiegel veröffentlichte, bereichern das Buch zusätzlich.

Heinz und Maria Fiese mit den Kindern Bernhard und Christian gingen nach Westdeutschland, wo sie als politische Flüchtlinge anerkannt wurden. Anschließend wanderte die Familie nach Südafrika aus, wo sich Heinz Friese mit seiner Frau eine Hühnerfarm aufbauen konnte. Nach Abitur und Universitätsstudium war Christian Friese mit seiner Frau Wendy unternehmerisch erfolgreich mit der Produktion und dem Verkauf von Rattanmöbeln. Die Familie ist dann nach Kanada ausgewandert, wo Wendy und Christian Friese jetzt in Ruhestand auf der kanadischen Insel Vancouver Island wohnen.

