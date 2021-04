Ein Rathenower Arzt erklärt, wie Covid-Impfungen mehr Tempo aufnehmen

Rathenow

Hanjo Pohle hat inzwischen vielen Patienten den befreienden Pikser mit einem Anti-Covid-Serum verabreicht. Und egal, ob Erst- oder Zweitimpfung: Die Patienten sind dankbar. Diese Dankbarkeit allein ist schon Grund genug, sich weiter in den Impfprozess einzubringen. Der Vizepräsident der Landesärztekammer Brandenburg bekennt: „Man hätte die Hausärzte früher und umfangreicher einbeziehen müssen.“

Mit dieser Ansicht hat sich Hanjo Pohle, der seine Allgemeinmedizin-Praxis in Rathenow hat, schon frühzeitig an die Öffentlichkeit begeben. Bis in den Landtag trug er seine Thesen, wo er im Gesundheitsausschuss Stellung beziehen durfte.

„Es war der Grundfehler, das nicht von Anfang an zu tun“, erläutert der Arzt seinen Standpunkt bei einer digitalen Fragestunde, organisiert von den Landtagsabgeordneten Andrea Johlige und Christian Görke. Der Fehler: „Es gibt Strukturen, die schon Jahrzehnte bestehen, und diese wurden nicht herangezogen.“

Große Erfahrung

Pohle verweist auf die Grippeschutzimpfung, die bis zu 600 000 Mal im Jahr in Hausarztpraxen verabreicht wird. Bestimmte Gruppen – insbesondere die Hochbetagten, wären beim Hausarzt besser aufgehoben. Die Prozedur, einen Termin am Telefon zu bekommen, QR-Codes, die Terminsuche am Computer – das sei vielen Senioren zu kompliziert. „Bei den Hausärzten hätte es diese Probleme nicht gegeben, sie kennen ihre Patienten und können einschätzen, was für sie richtig ist.“

Pohle wird ernst: „Das falsche Vorgehen hat Menschenleben gekostet – besonders unter den Älteren.

Warum aber hat man sich nicht vonseiten des Bundes, der Länder und der Kassenärztlichen Vereinigung früher auf die Impfung beim Hausarzt eingelassen? „Das war eine Kostenfrage“, sagt Pohle. „Die Impfzentren standen und für sie war der Impfstoff bestimmt.“ Nun werden sie erhalten, um die Kosten zu amortisieren. Pohle schätzt, dass ein Impfzentrum zwischen 700 000 und einer Million Euro kostet.

Das Impfzentrum Rathenow in der Havellandhalle vor der Eröffnung. Quelle: Joachim Wilisch

Aus wirtschaftlicher Sicht ein Desaster. „Es wäre viel effektiver, sich vom Gedanken der Impfzentren zu lösen“, so Pohle. Schützenhilfe leistet dazu die Vertreterversammlung der Kassenärztlichen Vereinigung. Sie hatte ihren Vorstand beauftragt, mit dem Land darüber zu verhandeln, die Impfzentren sicher her-unterzufahren und den Impfprozess den Arztpraxen im Land zu überlassen. Der Vorstand der Kassenärztlichen Vereinigung will mit der Forderung nun an die Landesregierung herantreten.

Für seine Praxis bestellt Hanjo Pohle immer die Maximalmenge für Hausärzte, das sind 54 Dosen. „Im Schnitt bekomme ich 26 Dosen und das ist für eine große Praxis sehr wenig.“

Unsichere Patienten

Wie wichtig das Gespräch mit dem Hausarzt ist, zeigen auch die Ereignisse rund um das Impfserum Astrazeneca. Pohle: „Es gibt Leute , die Astra bekommen haben und jetzt nicht weiter wissen, weil sie keine 2. Impfung durch die neue Einschätzung der Impfkommission bekommen können.“ Und dann gebe es diejenigen, die auch bei der Zweitimpfung Astrazeneca haben wollen. „Theoretisch geht das auch – aber da wissen Hausärzte, die ihre Patienten gut kennen, eben am besten Bescheid und können gut beraten.“

Wie steht Pohle dazu, die Prioritäten bei den Impfgruppen aufzuweichen? In einigen Bundesländern ist das inzwischen der Fall. „Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass wir zuerst die Alten und vulnerable Gruppen impfen müssen“, so der Mediziner. In seiner Praxis gehe er streng nach dem Prinzip vor. Die Patienten werden angerufen, je nachdem, wie alt sie sind.

Registratur im Impfzentrum Rathenow. Quelle: Joachim Wilisch

Von großen Versprechen hält der Rathenower Mediziner aber wenig. „Wer jetzt zusagt, bis September seien alle, die es wollen, geimpft, der lehnt sich weit aus dem Fenster.“ So genau könne man das derzeit nicht einschätzen und forsche Ankündigungen seien dann der falsche Weg.

In einem ist sich Pohle sicher: Zwei Impfungen gegen Covid in einer Zeitspanne von 42 Tagen, das wird nicht reichen. „Es ist ziemlich sicher, dass uns die Impfung weiterhin begleiten wird durch Auffrischungen und neue Mutationen. In der Landesärztekammer gebe es die grundsätzliche Ansicht, dass diese Nachimpfungen ambulant in den Arztpraxen erfolgen sollen. Es geht langsam voran – aber es geht voran. Die Politiker, die zu der digitalen Fragestunde geladen hatten, wollen das Plädoyer für mehr Erstimpfungen bei den Hausärzten mitnehmen, für die Arbeit in den kommenden Wochen.

Von Joachim Wilisch