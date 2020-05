Ein echter Traumjob: So ist das Leben als hauptamtlicher Superheld

Rathenow

Wie es sich anfühlt, seine Berufung gefunden zu haben, das weiß ein Rathenower, der seit einem Jahr als erster hauptamtlicher Superheld im Havelland aktiv ist.

Bekannt ist der Mann in den roten Strumpfhosen und im weißem Schlüpfer als Katetschen Bernd. Vor fast acht Jahren gründete er mit Freunden die Stinknormalen Superhelden, die sich für Umwelt-, Tierschutz und ein gutes Miteinander engagieren.

Anfang 2019 beschlossen die Helden einen Verein zu gründen und Katetschen Bernd hing Ende April seinen Job in der Medienbranche an den Nagel, um sich ganz der Superheldenarbeit zu widmen. Sein Fazit nach einem Jahr: „Das ist ein echter Traumjob.“

Deutscher Nachbarschaftspreis 2019 ging nach Rathenow

„All unsere Projekte und Aktionen, die Begegnungen mit den Menschen – vor allem mit den Kindern – sind Herzensangelegenheiten“, betont der zweifache Familienvater. Mit einem zufriedenen Lächeln blickt er auf die vergangenen zwölf Monate zurück, in denen sich ein Höhepunkte an den anderen reihte.

Dazu gehört der Gewinn des „Deutschen Nachbarschaftspreises 2019“, der die Stinknormalen Superhelden auf einen Schlag landesweit bekannt machte. Fernsehauftritte in Livesendungen des rbb oder im ZDF Mittagsmagazin folgten.

Zudem trafen die Helden aus Rathenow hochrangige Politiker wie Bundesumweltministerin Svenja Schulze ( SPD) oder Bundesfamilienministerin Franziska Giffey ( SPD), um ihnen kritische Fragen zu stellen.

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) erwähnte die Stinknormalen Superhelden sogar in seiner Regierungserklärung im Landtag zu Beginn seiner neuen Amtszeit.

„Ich durfte die Heldentruppe kennenlernen. Sie arbeitet mit großem Spaß und riesigem Erfolg für eine bessere Welt vor ihrer Haustür, aber auch für eine bessere Welt in ihrer Nachbarschaft“, lobte Woidke die Rathenower.

Mit ihrer charmanten und zugleich witzigen Art ernste Themen anzupacken, begeistern die Helden aus dem Havelland auch die erfolgreiche Kinderbuchautorin Nelly Möhle.

Interview mit Bestsellerautor Sebastian Fitzek

Anfang März fuhr Katetschen Bernd mit Nachwuchsheldin Schatzi Pop nach Frankfurt am Main, wo sie die Autorin interviewen durften.

Kinderbuchautorin Anna Böhm haben die Superhelden sogar nach Rathenow geholt. Sie hatte im März in der Stadtbibliothek für Mädchen und Jungen aus ihren Büchern vorgelesen.

Selbst während der Corona-Krise sind Katetschen Bernd und seine Mitstreiter aktiv. In den letzten Wochen haben sie per Videochat unter anderem den Bestsellerautor Sebastian Fitzek, die KiKa-Reporter Checker Tobi und Checker Julian sowie Volker Quaschning von den Scientists for Future interviewt.

Stinknormaler Stadtgarten und Superheldenschule

Woran Katetschen Bernd auch gern zurückdenkt, ist die gemeinsame Zeit im „Stinknormalen Stadtgarten“ auf dem Weinberg, sowie die stillen Momente dort. Und nicht zu vergessen die unzähligen Superhelden-Schulen im Havelland und darüber hinaus.

„Ich empfinde eine tiefe Freude bei meinem Tun und das ist, wie man so schön sagt, ein guter Hinweis darauf, dass man auf dem richtigen Weg ist“, erklärt der Held.

Er weiß, das all dies ohne das harmonischen Miteinander innerhalb der Superhelden-Truppe und den Rückhalt der Familien unmöglich wäre.

Nicht zu vergessen die finanzielle Unterstützung des Landkreises Havelland, der den Verein mit Fördermitteln aus dem 100-Stellen-Programm unterstützt, der Rathenower Bürgerstiftung und der Volksbank Rathenow, die ebenfalls mithilft, um Aktionen und Projekte finanzieren zu können.

„Diese Gruppe kümmert sich um wichtige Themen wie Klima- und Tierschutz, Nachhaltigkeit, gesellschaftliches Engagement. Das verbinden sie mit Jugendarbeit, Aufklärung, Prävention und jeder Menge Spaß. Was sie machen, ist absolut förderwürdig. Ein regionales Projekt mit Strahlkraft weit über die Region hinaus“, lobt Bernd Knust vom Vorstand der Volksbank.

Rumpel Kalle mit Bernd Knust und André Wiedenhöft von der Volksbank Rathenow sowie Superheldin Puppi Le Bleu. Quelle: Stinknormale Superhelden

Bald könnte die Truppe noch populärer werden, denn die Grafikerin Jessica Bruckschen zeichnet die Stinknormalen Superhelden gerade als Comicfiguren. Außerdem gibt es Gespräche mit einem Verlag zu einem möglichen Buchprojekt.

Die Grafikerin Jessica Bruckschen hat die Stinknormalen Superhelden Red Violet, Schatzi Pop und Puppi Le Bleu als Comicfiguren gezeichnet. Quelle: Jessica Bruckschen

„Der Beruf , Superheld’ ist sicher nicht weniger anstrengend, als andere stinknormale Berufe. Es ist zeitintensiv, nervenaufreibend und schweißtreibend. Aber wenn es so weitergeht wie bisher, kann ich mir vorstellen, diesen Job noch eine ganze Weile zu machen. Mal abgesehen davon, braucht der Planet ohnehin noch viel mehr ,stinknormale Superhelden’ denn je“, ist sich Katetschen Bernd sicher.

Es läuft also bestens für die Helden, nur ein kleines Problem gibt es. Der wohl berühmteste Schlüpfer der Region ist nach acht Jahren im Einsatz etwas dünn geworden. Wer einen adäquaten Ersatz – gern mit hübscher Stickerei – in der passenden Damengröße M hat, kann sich gern an die Stinknormalen Superhelden wenden.

Ehrenamtliches Engagement im Heldenkostüm Für ihr ehrenamtliches Engagement wurden die Stinknormalen Superhelden 2017 mit dem Bürgerpreis der Stadt Rathenow ausgezeichnet. 2018 haben sie von deutschlandweit 550 Projekten den dritten Platz beim Publikumsranking des „Deutschen Engagementpreises“ belegt. Die Gruppe ist längst nicht nur im Havelland aktiv. Unter anderem befreiten sie Ende März mit vielen Helfern die Hauptstadt innerhalb von vier Stunden von rund 60 000 Zigarettenkippen. Wer die Superhelden unterstützen möchte schreibt eine E-Mail an: stinknormale-superhelden@gmx.de oder kontaktiert sie auf Facebook: www.facebook.com/StinknormaleSuperhelden

Von Christin Schmidt