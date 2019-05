Rathenow

Durch einen Mitarbeiter der an der Milower Landstraße in Rathenow befindlichen Filiale von Burger King wurde der Polizei am Montagmorgen mitgeteilt, das unbekannte Täter in diese gewaltsam eingedrungen waren.

Die eingesetzten Polizeibeamten konnten vor Ort feststellen, dass die Täter über die zur Sicherung angebrachte Metalltür in die Räumlichkeiten gelangt waren.

Im Inneren durchsuchten sie diese und entwendeten die dort gesichert aufbewahrten Tageseinnahmen.

Von MAZ