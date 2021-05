Rathenow

Die Polizei ist am Donnerstagmorgen in die Gartenanlage „Waldesruh“ in Rathenow gerufen worden, weil Unbekannte in eine Gartenlaube eingebrochen sind. Sie haben in der Nacht zu Donnerstag die Tür der Laube herausgehebelt und Lebensmittel gestohlen. Ob noch weitere Dinge gestohlen worden sind, konnte noch nicht gesagt werden. Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Diebstahls.

