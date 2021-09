Rathenow

Der Inhaber des Lokal „Namaste“ in der Curlandstraße in Rathenow stellte am Sonnabendmorgen einen Einbruch fest. Durch ein oder mehrere unbekannte Täter wurde die Haupteingangstür gewaltsam geöffnet und aus dem Lokal die Kasse mit dem Wechselgeld entwendet, auch zwei Schnapsflaschen fehlen. Jetzt sucht die Polizei Zeugen. Hinweise an die Polizeiinspektion Havelland unter 03322/275 0 oder die Internetwache www.polizei.brandenburg.de.

Von MAZonline