Rathenow

Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Samstag in den Netto-Markt in der Brandenburger Straße eingedrungen. Durch gewaltsames Aufhebeln einer Seitentür gelangten sie in das Innere des Marktes ein und durchsuchten den Verkaufsraum nach wertintensiven Gegenständen. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Einbrecher durch die Alarmanlage gestört und in die Flucht geschlagen wurden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen ist die Schadenshöhe noch unbekannt. Nach erfolgter Spurensuche und -sicherung wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Bürger, die Hinweise zur Tat machen können, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Havelland unter Tel.: 03322-275-0 oder die Internetwache: www.polizei.brandenburg.de zu wenden.

