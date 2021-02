Rathenow

Unbekannte haben am Donnerstagnachmittag versucht, in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Forststraße in Rathenow einzubrechen. Es gelang ihnen jedoch nicht, die Wohnungstür aufzubrechen.

Der Besitzer entdeckte die Beschädigungen gegen 16.30 Uhr. Kriminalpolizisten sicherten Spuren.

Von MAZonline