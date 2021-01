Einbruchsversuch in Rathenow gescheitert

Rathenow

Ein Einbruchsversuch in Rathenow ist am Samstag gescheitert. Ein Bewohner eines Einfamilienhauses hatte am Samstagabend die Polizei gerufen, weil er an einer Tür und an einem Fenster Aufbruchspuren bemerkt hatte. Ins Innere des Hauses waren die Unbekannten aber nicht gelangt.

Polizisten suchten in der Umgebung nach den Einbrechern. Es konnten aber keine verdächtigen Personen gefunden werden. Spuren wurden gesichert und eine Strafanzeige aufgenommen. Zur Höhe der entstandenen Schäden liegen noch keine Angaben vor.

Von MAZ