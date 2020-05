Rathenow

Zwei im Rathenower Stadtgebiet abgestellte Fahrzeuge wurden am vergangenen Wochenende angegriffen. In der Nacht zum Sonntag drangen Unbekannte vermutlich durch den Kofferraum in einen in der Baderstraße geparkten Pkw Citroen ein. Aus dem Inneren fehlt Bargeld.

Verschiedene Werkzeuge erbeuteten Diebe aus einem in der Karl-Gehrmann-Straße geparkten Kleintransporter und richteten einen Schaden von ungefähr 4.000 Euro an. Der Firmenwagen war seit Freitagmittag dort abgestellt. Am Montagmorgen wurde der Einbruch bemerkt und die Polizei informiert. In beiden Fällen suchten die Beamten nach Spuren und leiteten weitere Ermittlungen ein.

Anzeige

Weitere MAZ+ Artikel

Von Bernd Geske