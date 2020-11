Gegen 8.30 Uhr wurden die Feuerwehren aus Rathenow, Semlin und Steckelsdorf am Sonnabend zu einem Großeinsatz gerufen. Ein Einfamilienhaus in Steckelsdorf brannte. Das Feuer zerstörte das gesamte Erdgeschoss. Eine Bewohnerin wurde ins Krankenhaus gebracht.

Einfamilienhaus in Flammen: Feuerwehr-Großeinsatz in Steckelsdorf

Steckelsdorf - Einfamilienhaus in Flammen: Feuerwehr-Großeinsatz in Steckelsdorf

Steckelsdorf - Einfamilienhaus in Flammen: Feuerwehr-Großeinsatz in Steckelsdorf