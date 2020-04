Einfamilienhaus abgebrannt

Mützlitz

„Das Feuer hat das Haus völlig vernichtet. Da war nichts mehr zu retten“. Das ist die Bilanz von Nennhausens Amtsbrandmeister Holger Püschel nach dem Brand einer Einfamilienhauses in der Döberitzer Straße 19 in Mützlitz. Und die wichtigste Nachricht ist: Bei dem Feuer in der Nacht zu Mittwoch wurde niemand verletzt.

Fast 80 Feuerwehrleute waren in der Döberitzer Straße im Einsatz.

Die Familie, die in dem Haus wohnte, sei wohl zwei Tage zuvor ausgezogen, berichtet Püschel, der den Einsatz leitete, auf MAZ-Anfrage. Aber das hätten die Feuerwehrleute zu Beginn der Löscharbeiten nicht gewusst. „Wir konnten nur hoffen, dass kein Bewohner in dem Gebäude ist.“

Haus stand komplett in Flammen

Rettungsaktionen waren nach Püschels Aussage unmöglich. Als die Feuerwehrleute gegen 1.30 Uhr an dem Einfamilienhauses eingetroffen seien, habe dieses komplett in Flammen gestanden. „Da konnten wir niemand mehr reinschicken“, so der Einsatzleiter.

Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden. Quelle: Kay Harzmann

Bis nach vier Uhr dauerten die Löscharbeiten. Zehn von 13 Feuerwehren des Amtes Nennhausen waren im Einsatz, aus Rathenow wurde die Drehleiter angefordert, um den lichterloh brennenden Dachstuhl von oben zu löschen. Fast 80 Feuerwehrleute waren in Aktion.

Brandursache ungeklärt

Die Brandursache ist noch ungeklärt. Experten haben mit der Untersuchung des Brandortes begonnen.

Weil der Abstand zu den Nachbarhäusern groß genug war, kam es dort zu keinen weiteren Schäden. „Aus Sicherheitsgründen mussten die instabilen Giebelwände des ausgebrannten Hauses abgerissen werden“, so Püschel. Was mit der Ruine geschieht, ist noch unklar. „Saniert werden kann es wohl nicht mehr“, sagt der Amtsbrandmeister.

Von Markus Kniebeler