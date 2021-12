Einzelhandel in Rathenow: Corona verhagelt Weihnachtsgeschäft

Rathenow

Eigentlich ist es noch zu früh für den klassischen Winterschlussverkauf. Aber dennoch prangen in den Modeläden der Rathenower Innenstadt schon die Rabattschilder über den Auslagen. „Wir müssen ein bisschen Platz schaffen“, sagt Janine Fürstenberg, Inhaberin der Modeboutique Janine B. Denn lange dauere es nicht mehr, bis die Frühjahrskollektion eintreffe.

Dass die Preisnachlässe früher gewährt werden als üblich, hat vor allem mit dem Weihnachtsgeschäft zu tun. Das verlief – gelinde gesagt – bescheiden. „Kein Vergleich zu Vor-Corona-Zeiten“, sagt Fürstenberg. „Viele Kunden seien wegen der sich zuspitzenden Corona-Lage verunsichert gewesen. Und die 2G-Regel habe natürlich einigen den Einkauf verwehrt.

Das bestätigt Antje Wendt vom gleichnamigen Modehaus. Einige ihrer Stammkunden hätten in diesem Jahr ihr Geschäft gemieden, voraussichtlich weil sie nicht geimpft waren. Und auch diejenigen, die kamen, seien nicht in der gewohnten Kauflaune gewesen. „Es ist in der gesamten Stadt keine richtige Weihnachtsstimmung aufgekommen“, sagt sie.

Der abgesagte Weihnachtsmarkt habe daran sicher seinen Anteil gehabt. Dass in Berlin Weihnachtsmärkte öffnen durften und möglicherweise Kunden aus Rathenow angezogen haben, sei eine zusätzliche Belastung für den ohnehin unter Druck stehenden Rathenower Einzelhandel gewesen.

Selbst bei den klassischen, zeitlosen Weihnachtsgeschenken lief das Geschäft schleppender als in Vor-Corona-Zeiten. „Dafür, dass der Advent normalerweise unsere stärkste Zeit ist, war es enttäuschend“, sagt Simone Behrendt, Inhaberin des gleichnamigem Schmuckgeschäfts.

Tatsächlich habe sie wegen der 2G-Regel etliche Ungeimpfte abweisen müssen. Und bei den anderen sei die Kauflaune auch nicht besonders groß gewesen. Auch jetzt, in der Woche zwischen Weihnachten und Neujahr, gehe es ruhiger zu als sonst. Weder die klassischen Gutschein-Einlöser, noch diejenigen, die die freie Zeit zwischen den Jahren zum entspannten Einkaufsbummel nutzen, hätten sich – von ein paar wenigen Ausnahmen abgesehen – bislang blicken lassen.

Dass es freilich noch schlechter laufen kann, das wissen die Rathenower Einzelhändlerinnen aus eigener Erfahrung. Im vergangenen Jahr wurde – mitten im Vorweihnachtsgeschäft – ein Lockdown verhängt. Mit Online-Lösungen und kontaktlosen Angeboten hielten sie sich – mehr schlecht als recht – über Wasser. „Wenn noch mal alles dicht gemacht würde, wäre das eine Katastrophe“, so Janine Fürstenberg.

Die einzige Branche, die einigermaßen glimpflich durch die Corona-Krise kommt, ist der Buchhandel. Im vergangenen Jahr war die Buchhandlung Tieke wegen der Richtlinien eines der wenigen Geschäfte, dass offen bleiben durfte. Und auch in diesem Jahr sind Buchhandlungen von der 2G-Regel befreit.

Doch ein bisschen bekommen die Buchhändlerinnen um Inhaberin Susan Schwarzlose die gebremste Kauflust auch zu spüren. Gerade jetzt, in der Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr, ist es etwas ruhiger im Geschäft als sonst. Allerdings seien in der Vorweihnachtszeit die klassischen Buchgeschenke ganz gut gegangen.

Was bleibt, ist die Hoffnung auf normale Zeiten. „Es wäre schön, wenn ich irgendwann wieder alle Kunden ohne Einschränkung im Laden bedienen könnte“, sagt Simone Behrendt. So wie sie sehnen sich alle Händler in der Rathenower Innenstadt nach den Zeiten zurück, in denen Menschen sich ohne Argwohn und Kontrollpflichten begegnet sind.

Eine Sorge aber ist allen gemein. Dass sie Kunden, die wegen der jetzigen Situation auf einen Einkauf in der Stadt verzichten (müssen), an den Online-Handel verlieren. „Bislang haben uns die Stammkunden immer die Treue gehalten“, sagt Janine Fürstenberg. „Hoffentlich lassen die sich nicht entmutigen und kommen zurück, wenn die Situation es erlaubt.“

