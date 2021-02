Rathenow

Das vorhergesagte Winterchaos ist im Westhavelland ausgeblieben. Während in anderen Regionen Deutschlands Schnee und Blitzeis am Sonntag Teile des öffentlichen Lebens lahmlegten, hatten Räum- und Rettungskräfte die Lage hierzulande weitestgehend im Griff. Allerdings war für die Nacht zum Montag weiterer Schneefall vorhergesagt.

Trotz der ausgebliebenen Schneemassen war der Sonntag weit von Normalität entfernt. Dafür verantwortlich war vor allem ein eisiger Wind, der aus minus 7 gefühlt minus 13 Grad machte.

Wegen dieser eisigen Kälte zogen viele es vor, in den eigenen vier Wänden zu bleiben. Während am vergangenen Wochenende die Menschen in Scharen unterwegs gewesen waren, um bei Sonnenschein die winterliche Landschaft zu genießen, sah man am Sonntag nur wenige Menschen, die den Unbilden trotzten.

Gerhard Grünefeld (82), wagte sich trotz eisiger Kälte ins Freie. Quelle: Markus Kniebeler

Wen man traf, waren Hundebesitzer – sie hatten ja keine Wahl. Ines Storbeck etwa war mit ihrer Cacy am Alten Hafen unterwegs. „Man kann’s schon aushalten, wenn man sich warm anzieht“, sagte die 42-jährige Rathenowerin, während sie aus ihrer fellgefütterten Kapuze in den Flockenwirbel hinausblinzelte. Andere, wie der Senior Gerhard Grünefeld, hatten ihr Schapkas hervorgekramt und sich so perfekt vor dem garstigen Wind geschützt.

Zu schneien begonnen hatte es am Sonntagmorgen gegen 9 Uhr. „Es war eine schwierige Situation“, so Karsten Ziehm, Leiter der Straßenmeisterei Rathenow. Durch den Wind sei der Schnee auf den Strecken sehr ungleich verteilt gewesen. Auf bestimmten Abschnitten sei man auf blankem Asphalt gefahren, um dann plötzlich in eine Wehe hineinzugeraten. „Wir haben geräumt und gestreut“, so Ziehm. Allerdings habe das Salz wegen der Kälte seine Wirkung nicht optimal entfalten können.

Räumeinsatz auf der K 20 zwischen Albertsheim und Semlin. Quelle: Kay Harzmann

„Alles, was wir an Technik haben, ist im Einsatz“, so Ziehm am Sonntag. Neben den eigenen fünf Räum- und Streufahrzeugen der Straßenmeisterei seien auch noch fünf Fahrzeuge von Partnerfirmen unterwegs gewesen. Aber auch mit dieser Flotte sei es nicht möglich, alle 230 Straßenkilometer, für die man zuständig sei, gleichzeitig frei zu halten. Gerade bei starkem Wind werde eine frei geräumte Strecke im Nu wieder zugeweht.

Auch Yves Reimer, Leiter des Betriebshofs der Stadt Rathenow, haderte mit dem Wind, der das Räumen zu einer schwer berechenbaren Angelegenheit machte. Mal habe man den Pflug nicht gebraucht, an anderen Stellen sei man kaum durchgekommen.

Der Wind machte aber nicht nur den Räumdiensten zu schaffen, auch Hausbesitzer mussten sich vorkommen wie der sagenhafte Sisyphos. Kaum hatten sie mit dem Schneeschieben das Ende ihres Gehwegabschnitts erreicht, konnten sie auf der anderen Seite wieder von vorne beginnen. Aber das war, wenn man die Nachrichten aus anderen Ecken des Landes verfolgt hat, ein überschaubares Übel.

Von Markus Kniebeler