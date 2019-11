Elternabend der Awo über Erziehungsfragen

Rathenow

Die Erziehungs- und Familienberatungsstelle der Arbeiterwohlfahrt ( Awo) in Rathenow, Rosa-Luxemburg-Straße 3, setzt ihre neue Veranstaltungsreihe für Eltern fort. In den abendlichen Zusammenkünften, die in monatlichen Abständen geplant sind, soll unter der Leitung von Fachkräften der Beratungsstelle über die verschiedensten Themen gesprochen werden.

Beim nächsten offenen Elternabend am Montag, dem 25. November, geht es um das Thema „Werte – Das gehört sich so. Was eigentlich?“. Von 18 bis 19.30 Uhr soll es darum gehen, welche Werte Eltern ihren Kindern vermitteln möchten.

Angebot zum Gespräch

Früher habe es große Einigkeit darüber gegeben, welche Werte für ein gelingendes Leben wichtig sind, teilt die Awo-Erziehungsberatung dazu mit. Heute sei es komplizierter. Am Themenelternabend wollen die Erziehungsberaterinnen Jenny Chroust und Barbara Keller von der Awo mit den Eltern ins Gespräch kommen.

Um die Veranstaltung besser planen zu können, wird um kurze Anmeldung gebeten an die E-Mail-Adresse familienberatung-hvl@awo-potsdam.de.

Beginn war „Pubertät“

Ihre erste Veranstaltung der neuen Reihe für Eltern hatte die Rathenower Awo-Erziehungsberatung am 16. September angeboten. An diesem Abend ging es um das Thema „Hilfe, wir sind in der Pubertät“. Von der Awo ist die Auftaktveranstaltung als Erfolg gewertet worden.

„Eltern sind immer wieder unsicher in Erziehungsfragen, das ist ganz normal“, erklärt Petra Heinze, die Leiterin der Awo-Erziehungs- und Familienberatung. Die Themenelternabende seien ein guter Ort, um gemeinsam bei einer Tasse Tee Wissenswertes aus den Bereichen Pädagogik und Psychologie zu erfahren. Außerdem könnten die Besucher hören, wie es anderen Eltern in ähnlichen familiären Situationen geht.

Awo öffnet die Türen

Am Mittwoch, dem 13. November, lädt die Awo-Erziehungsberatung zudem alle Interessierten zu ihrem ersten Tag der offenen Tür ein. Von 10 bis 18 Uhr können sich Fachkräfte und Laien dort umschauen.

Von Bernd Geske