Rathenow

Das Warten hat sich gelohnt – so der einhellige Tenor zahlreicher Gäste, die sich am Montagabend die Eröffnung des neuen Lokals in der Berliner Straße nicht entgehen ließen.

Die Brüder Shkodran und Agron Mustafa haben nach monatelanger Umbauphase im ehemaligen Timm’s Café die Trattoria „Due Fratelli“ – zu Deutsch „Zwei Brüder“ eröffnet.

Schon am Nachmittag brummte der Laden. Viele Rathenower nutzten das Sommerwetter, um nach zehn Monaten Pause wieder auf der Terrasse des einstige Traditionslokals zu sitzen.

Ein Blick in das neue Lokal in der Berliner Straße. Aus Timm’s Café ist nun die Trattoria „Due Fratelli“ geworden. Quelle: Christin Schmidt

Vor allem die Liebhaber italienischer Küche machten sich auf den Weg ins Due Fratelli – sie wollten unbedingt wissen, ob das Lokal hält, was es verspricht, nämlich ein kulinarisches Geschmackserlebnis wie man es aus dem Urlaub in Italien kennt.

Da dürfen Klassiker wie Penne all'arrabbiata, Pizza Margherita und Carpaccio vom Rind auf Rucola ebenso wenig fehlen wie ein guter Cappuccino, Wein und die süßen italienischen Gaumenfreuden Tiramisu und Panna Cotta.

All das findet sich auf der Karte des Due Fratelli wieder und wurde am Montag von den Rathenowern zahlreich verkostet. Das Tiramisu – ein Dessert aus Löffelbiskuits und Mascarpone-Creme, verfeinert mit Espresso und Amaretto – servierten Shkodran und Agron Mustafa besonders häufig.

Familienbetrieb bringt Bella Italia nach Rathenow

Zubereitet hatte es ihr Vater, der in der Küche des Familienbetriebs arbeitet. „Genau richtig, nicht zu trocken und nicht zu matschig“, lobte eine Besucherin die Süßspeise.

Lob für die Küche gab es auch von Hartmut Fellenberg. Als Geschäftsführer der Kommunalen Wohnungsbaugesellschaft Rathenow, die das Lokal vermietet, hatte er noch den Weg für die Trattoria geebnet, bevor er sich Ende Dezember in den Ruhestand verabschiedete.

Am Montag mischte sich Fellenberg nun unter die Gäste und zeigte sich sichtlich zufrieden: „Ich bin sehr froh, dass wieder Leben in diesem Lokal ist. Das Ambiente stimmt und das Essen hat uns ebenfalls sehr gut geschmeckt“, so Fellenberg.

Testen, was die Konkurrenz macht

Auch einige Rathenower Gastronomen wollten wissen, was die neue Konkurrenz zu bieten hat. „Ich habe die beiden Brüder in den letzten Monaten immer mal wieder beraten, daraus ist inzwischen eine Freundschaft entstanden und ich freue mich, dass sie nach der langen Umbauphase nun eröffnen konnten und der Zuspruch so groß ist“, so Carsten Spitschan.

„Eine Stadt wie Rathenow braucht einfach einen Italiener“, bemerkte eine junge Rathenowerin und fügte hinzu: „Ich bin sehr froh, dass wir nach so vielen Jahren endlich auch wieder hier bei uns mediterrane Küche genießen können und nicht bis nach Stendal, Brandenburg/Havel oder gar bis nach Berlin fahren müssen, um eine gute Pasta zu genießen“.

Dass es am ersten Tag manchmal etwas länger dauerte, bis der Wein oder das Essen auf dem Tisch standen, nahmen die meisten Gäste gelassen hin. Schließlich wird auch in Italien eine gewisse Entspanntheit an den Tag gelegt.

Von Christin Schmidt