Enkeltrick in Rathenow: fünfstelligen Betrag ergaunert

Rathenow

Ein Senioren-Ehepaar aus Rathenow ist am Montag auf die bekannte Enkeltrick-Betrugsmasche hereingefallen und hat auf diese Weise mehrere zehntausend Euro verloren. Die beiden erhielten am späten Vormittag einen Anruf von ihrem angeblichen Enkel, der vorgab, ein Auto ersteigert zu haben. Dafür benötige er nun jedoch sehr kurzfristig eine fünfstellige Summe Bargeld, das er sogar noch diese Woche zurückzahlen könne. Den Angerufenen wurde aufgetragen, sich von ihrer Wohnanschrift in Rathenow aus auf den Weg zur Theodor-Lessing-Straße 23 zu machen, wo eine Frau das Geld entgegennehmen werde. Den Namen der Frau konnte der Mann dort jedoch nicht finden, als er am frühen Nachmittag an die angegebene Adresse ging. Stattdessen kam ihm eine unbekannte Frau entgegen, die behauptete, dass sie diejenige sei, die sein Enkel geschickt habe. Sie nahm das Geld entgegen und entfernte sich in Richtung Stadtzentrum.

Attraktive Frau kam auf der Straße

Die unbekannte Frau wird wie folgt beschrieben: 30 bis 35 Jahre alt, etwa 1,65 Meter groß, schulterlanges dunkles, glattes Haar, schlanke Figur. Sie trug einen hellgrauen, schwarz melierten Drei-Viertel-Mantel mit Pelzkragen und hatte insgesamt attraktives Erscheinungsbild, sie sprach Hochdeutsch.

Zweifel am Abend

Erst am Abend kamen dem Ehepaar Zweifel an der Sache und sie nahmen Kontakt zur Polizei auf. Es wurde eine Strafanzeige wegen Betrugs aufgenommen. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zur Identität der unbekannten Frau geben können. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Havelland in Falkensee unter der Telefonnummer 03322/275-0. Alternativ kann auch das Hinweisformular im Internet unter polbb.eu/hinweis genutzt werden.

Von MAZonline