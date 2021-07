Rathenow

Enrico Wilke hat den mutigen Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Nach 20 Jahren ist der Kardiologe beruflich in seine Geburtsstadt zurückgekehrt. In der Curlandstraße in Rathenow hat er vor einem halben Jahr die Facharztpraxis von Jost Neubert übernommen. Dem gingen ein Umzug, umfangreiche Bauarbeiten und die Anschaffung einiger neuer Geräte zuvor.

Mediziner ins Havelland locken

Dafür bekam der Mediziner nun kräftige Unterstützung vom Landkreis Havelland. Er profitiert von der Ärzteförderung. Damit will die Kreisverwaltung junge Mediziner in die Region locken, die sich für mindestens fünf Jahre verpflichten. Landrat Ludger Lewandowski persönlich überreichte am Mittwoch den Scheck in Höhe von 20.000 Euro an den jungen Kardiologen.

Landrat Ludger Lewandowski (CDU) überreicht die Ärzteförderung des Landkreises in Höhe von 20.000 Euro an Kardiologe Enrico Wilke. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind weiterhin die häufigste Todesursache. Umso wichtiger ist eine flächendeckende Versorgung der Patienten, sagt Jost Neubert. 27 Jahre lang hatte er die kardiologische Praxis in Rathenow geführt und nun vorzeitig an Enrico Wilke abgegeben, wie der frisch gebackene Ruheständler ausgiebig erzählt. „Ich bin froh, solch einen kompetenten Nachfolger gefunden zu haben.“

Richtig aufhören wollte Jost Neubert eigentlich noch gar nicht. „Zwei oder drei Jahre hätten es noch getan“, sagt er. Doch nach dem Motto „jetzt oder nie“ tat sich mit dem jungen Kardiologen diese vielleicht einmalige Möglichkeit auf, dass die Facharztpraxis weiter bestehen bleiben kann. Neben Nauen gibt es mit dieser insgesamt nur zwei ambulante Anlaufstellen dieses Fachbereichs im ganzen Landkreis Havelland.

Nahezu alle Eingriffe durchführbar

Jost Neubert ist davon überzeugt, dass nicht jede Herz-Kreislauf-Erkrankung im Krankenhaus behandelt werden muss. Mit Enrico Wilke gibt es einen erfahrenen Nachfolger, der in seiner Laufbahn beide Seiten kennengelernt hat und weiter praktiziert. Nach seinem Studium in Berlin war Enrico Wilke über 20 Jahre lang in Neuruppin tätig, wo er auch weiterhin neben seiner eigenen Praxis arbeiten wird.

Viele wichtige Bereiche deckt der Mediziner nun auch ambulant ab. Bis auf den Herzkatheter und das Schluckecho sind nahezu alle ambulanten Eingriffe in seinen neuen Räumlichkeiten in Rathenow möglich. Dafür hat der Mediziner einige neue Geräte angeschafft, so zum Beispiel ein Ultraschallgerät. Es stand auch ein Umzug an – vom Obergeschoss in die Parterre. So hat sich für die Patienten bis auf den Ort einiges stark verändert.

Der Übernahme gingen ein Umzug im Gebäude, umfangreiche Baumaßnahmen und die Anschaffung einiger neuer Geräte zuvor. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Viele von ihnen kommen schon seit etlichen Jahren in die Praxis und sind froh, nicht bis nach Nauen oder Brandenburg zur nächstgelegenen Kardiologie fahren zu müssen, sondern direkt vor Ort behandelt werden können, so Enrico Wilke. Für ihn ist klar: Um die ärztliche Versorgung auf dem Land zu verbessern, müsste zuerst die etwa neun Jahre dauernde Ausbildung hierher kommen, damit die Mediziner auch in ländlichen Gebieten mit ihrer Familie eine Zukunft sehen.

Steigerung an Lebensqualität

Aus Rathenow richtig weg war Enrico Wilke eigentlich nie. Seine Familie lebt hier, die Kinder gehen in der Stadt zur Schule. Vorgänger Jost Neubert kam 1994 aus Potsdam nach Rathenow, weil er erkannte, dass hier der Bedarf an Fachärzten da war und sie gebraucht wurden. Genau so etwas wünscht sich Landrat Ludger Lewandowski und will mit der Ärzteförderung einen wichtigen Anreiz schaffen, junge Mediziner in die Region zu locken.

Für Enrico Wilke bedeutet dieser Schritt eine enorme Steigerung an Lebensqualität, wie er im Beisein des Landrates erzählt. „Früher bin ich jeden Tag weit zur Arbeit gefahren. Diese Zeit kann ich jetzt anders nutzen, sinnvoller.“ Er war es auch, der nach dieser Möglichkeit gesucht hat und direkt auf den Praxisinhaber mit dem Anliegen zukam. „Das passte untereinander sofort“, betont Jost Neubert. Er freue sich nun auf seinen Ruhestand, ohne sich um seine ehemaligen Patienten bei der medizinischen Versorgung sorgen zu müssen.

Von Marcus J. Pfeiffer