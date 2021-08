Entdecker-Tour durch den Rathenower Optikpark

Rathenow

Der Optikpark ist ein wahres Kleinod inmitten der Stadt Rathenow. Im Jahr 2006 fand auf dem bis dahin brach liegenden Gelände am Schwedendamm die Landesgartenschau statt. Nach dem großen Erfolg der Laga beschloss man, das ehemalige Landesgartenschaugelände weiter zu entwickeln. Am 28. April 2007 öffnete dann erstmals der Optikpark Rathenow seine Tore, der sich bis heute großer Beliebtheit erfreut.

Und das vollkommen zurecht. Das knapp zehn Hektar große Areal bietet Futter für alle Sinne. Auf dem Gelände der Strahlenbeete kommen Blumenfreunde auf ihre Kosten. Wer es wild romantisch liebt, lässt sich auf einem Floß über den Havel-Altarm staken. Für Kinder gibt es jede Menge Möglichkeiten, sich die Zeit zu vertreiben. Und wer von Hunger und Durst übermannt wird, der findet Gelegenheit, seine Bedürfnisse zu stillen. Kurzum: Der Optikpark hat jede Menge zu bieten.

Eine der Attraktionen im Optikpark Rathenow: Eine Floßfahrt auf dem Havel-Altarm Quelle: Markus Kniebeler

Davon können sich MAZ-Abonnenten am kommenden Sonnabend, dem 21. August, exklusiv überzeugen. Auf der MAZ-Entdeckertour werden sie zwei Stunden lang über das Optikpark-Gelände geführt und bekommen aus berufener Quelle jede Menge Informationen über Geschichte und Gegenwart des Geländes.

MAZ-Abonnenten, die am Sonnabend, den 21. August von 16-18 Uhr an der kostenlosen MAZ-Entdeckertour durch den Optikpark teilnehmen möchten, melden sich unter der Adresse mazentdecker@maz-online.de an.

Von Markus Kniebeler