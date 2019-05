Rathenow

Die Rathenower Feuerwehr soll ab dem kommenden Jahr von Verwaltungsaufgaben spürbar entlastet werden.

Einstimmig votierten die Mitglieder des Wirtschaftsausschusses am Donnerstagabend für die Einrichtung einer hauptamtlichen Personalstelle für die Angelegenheiten der Freiwilligen Feuerwehr Rathenow.

Die endgültige Entscheidung fällen die Stadtverordneten am 15. Mai. Die Stelle soll ab dem 1. Januar 2020 besetzt werden.

Den Antrag auf Einrichtung der Stelle hatte die SPD gestellt. Rayk Sommer erklärte, die Belastung der ehrenamtlichen Feuerwehrkräfte nehme seit Jahren zu. Nicht nur bei der Zahl der Einsätze sei ein Anstieg zu verzeichnen. Auch der Verwaltungsaufwand steigere sich von Jahr zu Jahr.

Großes Aufgabenfeld

Die Daten von 154 aktive Kameraden und rund 50 weiteren Kräften aus dem Jugendbereich und der Alters- und Ehrenabteilung seien zu verwalten, so Sommer. Dazu komme die Pflicht, jeden Einsatz zu dokumentieren. Außerdem müsse die Brandschutzkonzeption ständig überarbeitet werden.

Und auch die Aktualisierung der Alarm- und Ausrückeordnung sei ein sehr zeitaufwendiges Unterfangen. Das alles könne man nicht von ehrenamtlichen Kräften verlangen. Eine hauptamtliche Kraft werde für Entlastung sorgen und den Ehrenamtlern mehr Raum für ihre aktive Arbeit lassen.

Oliver Lienig, Ortswehrführer der Feuerwehr Rathenow. Quelle: Markus Kniebeler

Oliver Lienig, Leiter der Rathenower Ortswehr, macht an einem Beispiel klar, wie fordernd die Verwaltung einer so großen Truppe ist. „Über jeden aktive Feuerwehrmann gibt es eine Akte, die auf dem neuesten Stand gehalten werden muss“, so Lienig. Darin müsse vermerkt werden, wenn Feuerwehrleute krank sind, im Urlaub oder in Kur. Man müsse im Blick haben, welche Lehrgänge zu absolvieren sind und wer angemeldet werden muss. Außerdem seien Einsatzzeiten zu dokumentieren. „Der bürokratische Aufwand ist enorm und kann von ehrenamtlichen Kräften kaum noch geleistet werden“, so Lienig.

Lienig weist auf einen weiteren Vorteil hin, der mit der Einstellung einer hauptamtlichen Kraft verbunden ist. Diese sei bei Alarmierungen schnell abrufbar. Dadurch würden die ehrenamtlichen Brandschützer vor allem bei Tageseinsätzen entlastet.

Schritt zur Professionalisierung

Damit wäre ein weiterer Schritt auf dem Weg zu einer Professionalisierung der Wehr getan. Lienig fordert seit Jahren, in Rathenow eine Kerntruppe von hauptamtlichen Feuerwehrleuten in Gruppenstärke (9 Personen) zu bilden, um die Einsatzbereitschaft zu erhöhen und die Ehrenamtler zu entlasten.

Bislang sind in Rathenow vier Mitarbeiter der Stadt hauptamtlich mit Brandschutzaufgaben betraut. Außerdem gibt es im Betriebshof und beim Ordnungsdienst drei Mitglieder der Rathenower Feuerwehr, die bei Einsätzen sofort zur Stelle sind.

Erfahrungen im Feuerwehrdienst unverzichtbar

Damit die neu einzustellende Kraft diese Aufgabe erfüllen kann, muss sie Erfahrung im Feuerwehrwesen haben. „Wir suchen jemanden, der mindestens eine Zugführerausbildung hat“, sagt Lienig. „Wer sich in der aktiven Feuerwehrarbeit nicht auskennt, würde uns nicht helfen“, so der Ortswehrführer.

Auch wenn es bis zur hauptamtlichen Kerntruppe der Feuerwehr noch ein weiter Weg ist, weiß Lienig die Initiative der Stadt zu schätzen. „Wir haben das Gefühl, das unsere Arbeit geschätzt wird“, sagt er.

Prämien für aktive Brandschützer

Dazu passt die am 15. Mai in der Stadtverordnetenversammlung zum Beschluss stehende Satzung über die Prämien für aktive Feuerwehrleute. 100 Euro will die Stadt jedem Mitglied der Rathenower Feuerwehr pro Jahr zahlen. 500 Euro sollen außerdem als Zehn-Jahres-Prämie an treue Brandschützer gezahlt werden. Wie hatte es Karl-Reinhold Granzow (Linke) zu Beginn der Debatte formuliert: „Die Wertschätzung für die Arbeit der Feuerwehrleute kann nicht hoch genug sein.“

Von Markus Kniebeler