Entrüstung über tote Rehe auf Rathenower Firmengelände

Rathenow

Für etliche Anwohner gehörten sie inzwischen zur Nachbarschaft, die Rehe, die seit einiger Zeit auf dem ungenutzten Gelände des Unternehmens Milcafea in Rathenow Nord leben. „Manchmal konnte man sie schon morgens um 5 Uhr in der Nähe des Zauns an der Rudolf-Breitscheid-Straße stehen sehen“, berichtet Marcel Böttger. Dem 43-Jährige, der für die Linke im Stadtparlament sitzt, sind die Tiere immer wieder aufgefallen.

Ihm und vielen anderen ist auch nicht entgangen, dass die Rehe seit einigen Tagen nicht mehr zu sehen sind. Inzwischen ist klar, sie sind verendet. Wann genau das passierte, ist schwer zu sagen. Marcel Böttger ist sich sicher, sie noch Anfang letzter Woche gesehen zu haben. Am Wochenende lagen nur noch die Kadaver auf der Wiese.

Derweil wird auf Facebook wild spekuliert, was den Tieren zugestoßen sein könnte. Unter anderem ist davon die Rede, dass Milcafea-Mitarbeiter das Gelände am Dienstagmorgen betraten, woraufhin die Tiere in Richtung Nordbahnhof flüchteten. Auch über einen Wolfsriss wird spekuliert.

Rathenows Stadtförster Thomas Querfurth hält das allerdings für Quatsch: „Wölfe hätten die Stücken verschleppt, komplett verwertet und keinesfalls Teile davon so ,ordentlich’ abgefressen“, macht Querfurth deutlich.

Für viel wahrscheinlicher hält er die Möglichkeit, dass die Tiere einer durchaus gut gemeinten Futterhilfe zum Opfer fielen. „Da beide Rehe offensichtlich etwa zeitgleich verendet sind, was normalerweise nicht passiert, liegt eine Vergiftung nahe. Und diese könnten sie sich durch Futterhilfen eingefangen haben. Das muss nicht mal Absicht gewesen sein. Es soll Bürger gegeben haben, die die Rehe mit Abfällen fütterten. Das sind aber Wildtiere, sie vertragen nicht alles. Wenn sie zum Beispiel zu viel Kohlblätter fressen, können sie an den Blähungen verenden“, erklärt der Förster.

Stadtförster wusste von den Rehen

Dass von den Kadavern innerhalb weniger Tage nicht mehr viel übrig ist, sei ebenfalls nicht ungewöhnlich. „So wie es aussieht, haben sich Krähen und Greifer darüber hergemacht. Dazu Nachbars Katze sowie Kleinnager, Mader und Fuchs – dann geht so etwas sehr schnell“, weiß Thomas Querfurth. Ihm war bekannt, dass sich die Rehe seit geraumer Zeit auf dem Firmengelände aufhalten.

„Sie sind dort schon zwei, drei Jahre und wenn es den Grundstückseigentümer nicht stört, ist dagegen auch nichts einzuwenden“, macht der Stadtförster deutlich. Wie die Rehe auf das Grundstück gekommen sind, kann er sich nicht erklären.

Klar ist aber auch, dass man sie dort nicht bejagen darf. „Wenn dem so war, liegt hier ein strafrelevanter Verstoß gegen das Jagdgesetz und das Tierschutzgesetz vor“, so Querfruth.

Tote Tiere im Stadtgebiet sind nicht ungewöhnlich

Wären die Tiere in einem gesundheitlich bedenklichen Zustand gewesen, was laut Querfurth nicht der Fall war, würde das Tierschutzgesetz greifen. „Ansonsten ist es schlichtweg ein totes Tier, das auf einem Privatgrundstück liegt. Das gilt als normaler Abfall und der muss vom Grundstücksbesitzer entsorgt werden. In einem solchen Fall kann man sich an die Tierkörperbeseitigungs Gesellschaft Secanim wenden“, weiß der Stadtförster.

Er wurde schon mehrfach von Bürgern auf die Rehe angesprochen. Einige wollten, dass man die Tiere aus dem umzäunten Gelände lässt. Warum das nicht geschehen ist, weiß Querfurth nicht. Es sei aber auch nicht zwingend nötig gewesen.

Milcafea äußert sich nicht

„Für die Menschen, die die Tiere jeden Tag gesehen haben, ist das natürlich ärgerlich und traurig. Ungewöhnlich ist so ein totes Tier im Stadtgebiet aber nicht. Wir finden jedes Jahr zwischen fünf und 15 tote Rehe. Zu 90 Prozent sind Vergiftungen die Todesursache. Sie fressen etwas, dass sie nicht vertragen, wie Blumenzwiebeln, Pflanzenteile oder ähnliches“, berichtet Querfurth.

Das Unternehmen Milcafea war am Montag weder telefonisch noch per E-Mail für eine Stellungnahme zu erreichen.

Von Christin Schmidt