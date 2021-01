Entscheidende Investitionen in Rathenow

Rathenow

Die Corona-Pandemie war für die Stadtverwaltung Rathenow das bestimmende Thema des vergangenen Jahres. Darauf hat jetzt Bürgermeister Ronald Seeger in einer Jahresbilanz hingewiesen. Seeger, der sich aus dem Krankenstand zu Wort gemeldet hat, appelliert, in den kommenden Wochen die Vorgaben und Verordnungen einzuhalten.

Viel versprechend

Neben diesem Thema habe das Jahr 2020 jedoch auch vielversprechende Veränderungen mit sich gebracht. „Zahlreiche Vorhaben in der Stadt wurden erfolgreich umgesetzt.“ Insbesondere bei den Schulen und sozialen Infrastruktur habe es hohe Investitionen und wesentliche Verbesserungen gegeben. Seeger schreibt: „Dazu gehört der umfangreiche Umbau und die Sanierung des ehemaligen Rathauses in der Jahnstraße 34 zu einem Hort.“ Für die Kinder der Grundschule „ Friedrich Ludwig Jahn“, die nun über einen größeren und moderneren Hort verfügen, sei das eine große Freude gewesen. Im Jahr 2020 seien auch die Weichen für weitere umfassende Projekte gestellt worden. Sie sollen die Infrastruktur der Stadt sichern und verbessern.

Anzeige

Fertigteile für die Scholl-Kita in Rathenow werden zusammengefügt. Quelle: Markus Kniebeler

Seeger nennt die Vorbereitung und Planung zur Neugestaltung des Schulhofes der Grundschule „Am Weinberg“ und des Außengeländes des Jahn-Campus. Nun soll schon bald mit den Arbeiten begonnen werden. Auch die Planungen des umfangreichen Umbaus und der Sanierung der Grundschule „ Otto Seeger“ in Rathenow West – Voraussetzung für den Baustart – sollen in diesem Jahr abgeschlossen werden.

Für die Frauen und Männer der Freiwilligen Feuerwehr Rathenow wurden mit der Sanierung von wesentlichen Teilen der Feuerwache und der Beschaffung einer neuen Drehleiter sowie eines Tanklöschfahrzeuges bessere Bedingungen für ihren Einsatz geschaffen, bilanziert Seeger.

Viele Feuerwehr-Projekte

Die Anschaffung des Drehleiterfahrzeuges war notwendig, nachdem das alte Fahrzeug nicht mehr zu gebrauchen war. Die Erweiterung der Feuerwachen in Semlin und Böhne seien bereits in Planung. „Damit tragen wir den gewachsenen Erfordernissen aufgrund der guten Mitgliederentwicklung in den Ortswehren Rechnung“, so Seeger. Für Kultur und Sport sei es ein durchweg schwieriges Jahr gewesen. „Unser Lokalsport stand vor großen Herausforderungen, da immer wieder Sportstätten geschlossen wurden.“ In dieser Phase seien die Rathenower Sportvereine „verständnisvoll, verantwortungsbewusst und solidarisch mit der Situation umgegangen“.

Die Vereine hätten in der Krise Ideenreichtum bewiesen und vor allem den Kindern und Jugendlichen alternative Bewegungsangebote unterbreitet. So ist ausgeblieben, was in vielen anderen Städten und Gemeinden zum Problem wurde: hier hatten zahlreiche Vereinsmitglieder die Vereine verlassen.

Rathenower Kleinkunsttage – das gab es erstmals 2020. Quelle: Uwe Hoffmann

Vollkommen tote Hose herrschte in Rathenow im vergangenen Jahr aber auch kulturell nicht. „Trotz der Schließung von Kultureinrichtungen und der Einschränkung von Veranstaltungen ist es der Stadt gelungen, einzelne Lichtblicke in das Veranstaltungsjahr 2020 zu bringen“, resümiert Seeger.

Mit den Rathenower Kleinkunsttagen im September wurde gemeinsam mit dem Veranstalter ein neues Konzept in der Innenstadt getestet. Auch die Aktion „ Rathenow aus Licht“ habe etwas Glanz in die Adventszeit gebracht. Demnächst startet die Stadt eine Onlinebefragung zur Kultur in Rathenow, um Impulse zu sammeln.

Rathenow und Corona In diesem Jahr hätte Rathenow gerne das 30. Jubiläum der Städtepartnerschaft zwischen Rathenow und Rendsburg mit Begegnungen zwischen den Bürgerinnen und Bürgern gefeiert. Unter besonderen Vorkehrungen gelang es, die Feier zum 30. Jahrestag der deutschen Einheit am 3. Oktober gemeinsam zu begehen. Neue Erfahrungen prägten das Jahr, so Bürgermeister Seeger. Vom Tragen der Alltagsmaske bis hin zum Heimunterricht der Kinder habe es viele neue Erfahrungen gegeben. Man müsse sich weiter gegen das Coronavirus stellen. Seeger dankt besonders Menschen, die in ihrem Beruf im unermüdlichen Einsatz sind. Denen, die sich tagtäglich für ein funktionierendes Gesundheits- und Pflegesystem und die Versorgung mit den notwendigen Dingen des Alltags einsetzen, gelte größter Respekt.

Für das Jahr, das soeben begonnen hat, erhofft sich die Rathenower Stadtspitze wieder mehr Begegnungen und Möglichkeiten – und vielleicht spätestens zur zweiten Jahreshälfte auch wieder etwas mehr Normalität.

Von Joachim Wilisch