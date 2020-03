Notbetreuung in Kitas läuft bislang reibungslos

Rathenow

Die Notbetreuung von Kindern in den Schulen und Kitas der Stadt Rathenow ist entspannt angelaufen. „Wir haben bislang nur positive Rückmeldungen aus unseren Einrichtungen erhalten“, so Rathenows stellvertretender Bürgermeister Jörg Zietemann.

Ein Grund für die entspannte Situation ist die Tatsache, dass weniger Kinder als erwartet die Betreuung in Anspruch nehmen. Von rund 1500 Kindern werden nach Auskunft Jörg Zietemanns 127 in den Kitas und Horten, die von der Stadt Rathenow betrieben werden, betreut.

Klare Regelung

„Eine Notfallbetreuung in Kitas und Horten ist demnach nur vorgesehen, wenn beide Erziehungsberechtigte, im Falle von Alleinerziehenden der Inhaber des Sorgerechts, in sogenannten kritischen Infrastrukturen tätig sind und eine häusliche oder sonstige individuelle Betreuung nicht organisiert werden kann“, erklärt Zietemann. Die Eltern hätten entsprechende Formulare ausgefüllt und Bestätigungen ihrer Arbeitgeber eingereicht, um ihren Anspruch geltend zu machen. Diese Bestätigungen seien von der Stadt auf ihre Rechtmäßigkeit überprüft worden.

Alle Erzieher sind nach Auskunft Zietemanns verpflichtet, ihrer Arbeit nachzugehen. Was genau zu erledigen ist, werde von den jeweiligen Leitungen entschieden.

Zeit für Gartenarbeit

Ein Besuch des MAZ-Reporters in der Kita „Die Kleinen Philosophen“ in Rathenow Ost zeigt, dass es auch ohne Vollauslastung genug zu tun gibt. Leiterin Carola Liedtke und ihre Kollegin nutzen den Mittagsschlaf der Kleinen, um das Außengelände in Ordnung zu bringen. Unkraut wird gezupft, die Beete geharkt, Erde aufgebracht. „Das sind Arbeiten, für die wir im normalen Kita-Alltag wenig Zeit haben“, sagt Carola Liedtke. Und weil das Wetter es zulasse, habe man jetzt eben mal Hand angelegt.

In der Kita „Die Kleinen Philosophen“ erfüllen gut ein Dutzend Kinder die Voraussetzungen für die Notbetreuung. An diesem Donnerstagmittag nehmen aber nur sechs das Angebot in Anspruch. Manche wurden schon abgeholt, andere werden erst später gebracht.

Viel Platz für kleine Gruppen

Weil die Zahl überschaubar ist, können die Erzieherinnen Mini-Gruppen bilden. So soll es auch sein. Die Vorgabe der Landesregierung, die sozialen Kontakte zu minimieren und große Menschenansammlungen zu vermeiden, kann in den Rathenower Einrichtungen optimal umgesetzt werden.

Bei den „Philosophen“ kommt es vor, dass eine Erzieherin zwei Kinder in einem Raum betreut, den die Mini-Gruppe ganz für sich alleine hat. Wer nicht für die Betreuung herangezogen wird, arbeitet am pädagogischen Konzept. Außerdem ist jetzt Zeit, um die Portfolios zu aktualisieren. Das sind individuell angelegte Mappen, in denen Werke, welche die Entwicklung jedes einzelnen Kindes dokumentieren – Bilder, Basteleien, Fotos – gesammelt werden.

Zeit zum Auf- und Umräumen

Und natürlich ist in den nahezu leeren Räumen auch Gelegenheit für Auf- und Umräumarbeiten aller Art. Ohne herumwuselnde Kinder lässt es sich einfach besser kramen. Zu guter Letzt sind wegen der Corona-Bedrohung auch die hygienischen Vorgaben verschärft worden. In regelmäßigen Abständen müssen Türgriffe und Oberflächen desinfiziert werden. Kurzum: Die Beschäftigten in den Kitas und Horten haben auch in diesen besonderen Zeiten alle Hände voll zu tun.

Von Markus Kniebeler