Erinnerung an die Rathenower Ehrenbürgerin Erika Gutjahr

Eine Ausstellung mit dem Titel „Erika Guthjahr und die Natur“ erinnerte Ende des vergangenen Jahres an die einzige Frau, die eine Ehrenbürgerschaft der Stadt Rathenow erhielt. Vom 5. September bis 22. November war die Präsentation in der Sankt-Marien-Andreas-Kirche zu sehen. Erika Guthjahr lebte vom 12. September 1916 bis 31. Februar 2005 in Rathenow und war eine begnadete Zeichenlehrerin und Malerin.

Seit frühster Kindheit fühlte sie in sich den Drang zum Malen und zeichnete alles, was sich in ihrer Umgebung befand. Wenn es einmal an Papier mangelte, nahm sie auch mit dem märkischen Sand vorlieb. Das Malen war für sie zur Leidenschaft geworden und als Kunsterzieherin an der Bruno-H.-Bürgel-Schule versuchte sie den Rathenower Kindern die Technik des Malens und die Liebe zur Kunst nahe zu bringen.

Ulrike Wetz, die Tochter der Ehrenbürgerin, hatte aus dem Familienarchiv eine Vielzahl von Kunstwerken für diese Ausstellung aus Hamburg nach Rathenow gebracht. Ein kleiner Rest dieser Ausstellung ist neu geordnet am Aufgang zur Empore im nördlichen Seitenschiff aufbereitet worden.

Ihre Liebe galt ihrer Geburtsstadt

Darunter befinden sich auch recht frühe Zeichnungen der Künstlerin mit männlichen und weiblichen Aktstudien. Passt das in die Kirche? Aber ja, Adam und Eva waren auch nackt im Paradies bis zu ihrem Verstoß gegen Gottes Gebot vom Baum der Erkenntnis zu essen. Bei den Nachverhandlungen zu dieser Gesetzesübertretung kam es wie heute auch, zu Schuldzuweisung an andere. Adam sagte zu Gott: „Das Weib gab mir davon“, und Eva sagte: „Die Schlange hat mich verführt.“ So ist es bis heute geblieben. Die Straftäter behaupten immer, andere seien schuld.

Erika Guthjahr konnte der abstrakten Kunst nie etwas abgewinnen. Sie malte gegenständlich. Auf Einladung des Förderkreismitglieds Eberhard-Paul Steinke war sie ein paarmal auf Sylt und hatte auch dort den Pinsel nicht vergessen. Meer und Häuser auf Sylt hat sie in Bildern festgehalten. Aber ihre Liebe galt natürlich ihrer Geburtsstadt Rathenow. Sie hat in jedem Winkel der Stadt mit den Augen einer Künstlerin Malenswertes gesehen und festgehalten, ob es der von ihr geliebte Weinberg oder eine alte Laterne in der Seniorenresidenz „Stadtforst“ war. Ein bisschen Wolken waren für sie das ideale Licht, während sie bei hellem Sonnenschein ungern malte.

Freude an der Kirche

In den Anfängen des Wiederaufbaus der Kirche kam sie fast jedes Wochenende mit dem Bus zur Kirche und erklärte den Besuchern dieses einmalige Kunstwerk der Stadt Rathenow. Dass der Kirchturm 2002 wiederaufgebaut wurde, war für sie die größte Freude im Alter und sie hat in ihren unzähligen Artikeln und vielen Büchern zur Heimatgeschichte für den Aufbau der Kirche geworben, denn sie war der Auffassung, das Wahrzeichen der Stadt muss neu erstehen. Nun scheint der Aufbau der Kirche in greifbare Nähe gerückt zu sein.

Die Kirche ist in der Zeit bis 12. Februar wochentags geschlossen und nur an Wochenenden von 14 bis 15 Uhr für Besucher unter Berücksichtigung der Abstandsregeln und mit Mundschutz geöffnet. Ab 15. Februar ist sie wieder von Montag bis Freitag von 10 bis 16 Uhr und Sonnabend und Sonntag von 14 bis 15 Uhr zum Gebet geöffnet.

