Erinnerung an ein Verbrechen ohne Beispiel

Rathenow

In der Stadt Rathenow herrscht einst eine lebendige jüdische Glaubenskultur. Was viele Einwohner nicht mehr wissen, wurde zum Glück ausgiebig erforscht und aufgeschrieben. Die Synagoge der jüdischen Gemeinde in Rathenow stand in der südlichen Wilhelm-Külz-Straße. Nun erinnert eine Gedenktafel daran, welches Gebäude hier einst stand.

Ein Zeremoniell

Für den Stadtverordnetenvorsteher Corrado Gursch ist das, was sich am 9. November 1938 abgespielt hat, ein Verbrechen ohne Beispiel. Er hatte es übernommen, bei regnerisch-trübem Wetter, das Erinnerungszeremoniell zur Reichspogromnacht abzuhalten. Für die Stadtverwaltung war der stellvertretende Bürgermeister Jörg Zietemann gekommen. Zudem hatten die Stadtfraktionen Vertreter entsandt.

Gedenken an Synagogenstandort Rathenow 9. November 2019 - SVV Vorsteher Corrado (rechts) Gursch an dem Ort, wo früher die Rathenower Synagoge stand. Quelle: Joachim Wilisch

Gerade mit Blick auf den Brandanschlag auf die Synagoge in Halle müsse man allen rechtsextremen Tendenzen entschieden entgegentreten, hieß es.

Kurz und bündig

Nachdem die Kränze abgelegt hatten, war die Zeremonie nach etwa zehn Minuten zu Ende.

Von Joachim Wilisch