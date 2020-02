Erinnerungen an das Leben in der DDR

Rathenow

„Aus nüscht wat machen“. Diesen Spruch wird jeder DDR-Bürger kennen. Er beschreibt, wie man den damals allgegenwärtigen Mangel mit Phantasie, Lebensmut und einer guten Prise Schlitzohrigkeit ausgleichen konnte.

Der Rathenower Peter Kurth, beinahe 80 Jahre alt, war ein Meister darin, aus „nüscht wat zu machen“. Das gilt nicht nur für die alltäglichen Dinge des Daseins. Der Mann hat aus seinem gesamten Leben etwas gemacht.

Vom Schlosser zum Lehrer

Aus einfachen Verhältnissen stammend absolvierte er mit Erfolg eine Schlosserlehre, ließ sich zum Lehrer fortbilden und fand in diesem Beruf seine Berufung. Außerdem führt er bis heute ein harmonisches Familienleben, ist interessiert an den kleinen und großen Dingen, die die Welt bewegen, und engagiert sich für die Gemeinschaft. Unter anderem ist er Mitglied im Vorstand des Kulturfördervereins Mark Brandenburg.

Peter Kurth hat ein Buch über sein Leben in der DDR geschrieben. „Eigenartig angepasst“ lautet der Titel. Natürlich durfte Kurth, der von Kindheit an einen kritisch-neugierigen Blick auf die Welt hatte, es als Lehrer mit dem Unangepasstsein nicht übertreiben. Aber in dem unterhaltsamen Buch, in dem er sein Leben nicht chronologisch nacherzählt, sondern in Episoden beleuchtet, macht er deutlich, dass es auch als DDR-Bürger Möglichkeiten zum Ausleben der persönlichen Freiheit gab. Man musste sie nur nutzen.

„Genosse“ war er nie

So ist es ihm beispielsweise gelungen, sich den Anwerbeversuchen der SED zu widersetzen. Genosse war er nie. Und auch auf anderen Gebieten testete er die Grenzen der individuellen Entfaltungsmöglichkeiten aus. Als Deutschlehrer und Liebhaber des Theaters gelang es ihm, in Aufführungen mit seinen Schülern die eine oder andere Spitze gegen den Staat zu verstecken. Und als leidenschaftlicher Komödiant wusste er, wie man Dinge verballhornt, ohne jemanden direkt anzugreifen.

Aus den Aufzeichnungen spricht eine unbändige Lebenslust. Peter Kurth hatte und hat heute noch die Fähigkeit, sich und andere zu begeistern. Für Literatur, für das Reisen, für gutes Essen und Trinken, für andere Sichtweisen. Das ist sicher nicht die schlechteste Eigenschaft eines Pädagogen.

Abenteuer Hiddensee

Gepaart mit einem unverkennbaren Spaß am Abenteuer bescherte diese Lebenslust dem Mann unvergessliche Erlebnisse. Etwa einen Urlaub auf Hiddensee, einer Insel, die Prominenten und Privilegierten vorbehalten war.

Peter Kurth, dessen inniger Wunsch es war, „diese geheimnisvolle Insel kennenzulernen“, ließ sich von Verboten nicht beeindrucken. Per Anhalter (!) gelangte er nach Stralsund, nahm die Tagesfähre auf die Insel, aber fuhr mit dieser am Abend nicht, wie vorgeschrieben, wieder zurück, sondern erkor eine alte Scheune zum – illegalen – Schlafplatz. Die Lust auf Entdeckungen war größer als die nicht unbegründete Angst, verhaftet und wegen illegalen Aufenthaltes bestraft zu werden. Aber weil Peter Kurth von sich und seinem Plan überzeugt war, ging alles gut.

Licht und Schatten

Natürlich enthält das Buch auch Episoden, die von Enttäuschungen und Niederlagen handeln. Von mangelnder Solidarität und hinterhältigen Manövern. Aber dank seines unerschütterlichen Optimismus hat Peter Kurth auch diese Phasen gemeistert.

Was er in seinen Erinnerungen beschreibt, kann mit drei Worten zusammengefasst werden: Ein gelungenes Leben. So, wie Bundeskanzlerin Angela Merkel es einst in einem Interview formulierte: „Was Westdeutsche schwer verstehen: Dass es auch in einer Diktatur gelungenes Leben geben konnte.“

Oder wie der jüngst verstorbene Ministerpräsident Manfred Stolpe es ausgedrückt hat: „Es gab nicht nur Opfer und Täter. Es gab in der überwältigenden Mehrheit vielfache Versuche, im falschen System ein anständiges Leben zu führen.“ Genau das ist Peter Kurth gelungen.

Peter Kurth wird sein Buch „Eigenartig angepasst. Rückblicke auf mein Leben in der DDR“ am Freitag, den 28. Februar, ab 18 Uhr im Rathenower Kulturzentrum vorstellen. Anmeldung erbeten unter der Nummer 03385/516801.

Von Markus Kniebeler