Ferchesar

Der Brückensteg über den Grenzgraben am Uferweg des Hohennauener Sees zwischen Ferchesar und Semlin wurde erneuert. Am Mittwoch fand bei strömendem Regen eine Freigabe des erneuerten Brückenstegs im kleinen Rahmen statt. Dazu hatte die Amtsdirektorin Ilka Lenke eingeladen.

Mit dabei waren auch die Sponsoren Horst-Ulrich Opitz, Geschäftsführer der O&F Bauunternehmung GmbH, und Dietmar Bessert, Geschäftsführer der Bessert Stahl- und Metallbau GmbH.

„Der alte Brückensteg war sehr marode und musste unbedingt erneuert werden. Eigentlich hatten wir den Brückensteg gar nicht auf dem Plan. Wir hatten immer gedacht, dass er zur Gemarkung der Stadt Rathenow gehört. Auch in Rathenow war man lange Zeit davon überzeugt. Plötzlich wurde festgestellt, der marode Brückensteg gehört zur Gemeinde Stechow-Ferchesar. Da mussten wir uns etwas einfallen lassen“, erklärt Amtsdirektorin Ilka Lenke.

Der Brückensteg wird von vielen Touristen, die den Hohennauener See umwandern, genutzt. Auch die Läufer des Semliner 3 Seenlaufes nutzen den Brückensteg, um den Grenzgraben am Uferweg des Hohennauener Sees auf ihrer Laufstrecke zu überqueren. Leider können die Läufer den erneuerten Brückensteg in diesem Jahr nicht nutzen. Das größte Laufevent der Region, der Semliner Drei- Seen-Lauf auf in diesem Jahr, ist leider abgesagt.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Plötzlich standen wir vor einem Problem. Ein Neubau des Brückenstegs kam nicht infrage. Der hätte etliche tausend Euro gekostet. Das kann so eine kleine Gemeinde wie Stechow-Ferchesar nicht stemmen. So haben wir uns mit der Stadt Rathenow in Verbindung gesetzt. Wir haben so einige Stunden mit Jens Hubald zusammengesessen und Überlegungen angestellt, wie wir das Problem lösen könnten“, so Ilka Lenke.

Eines stand jedenfalls fest: Der Brückensteg muss erneuert werden und die Kosten dafür sollen so gering wie möglich sein. Eine Lösung bot sich dann durch zwei Sponsoren an. Die Firma O&F Bauunternehmung GmbH aus Rathenow stellte das Material bereit und führte die Holzarbeiten durch. Für die Metallarbeiten konnte die Bessert Stahl- und Metallbau GmbH aus Schmetzdorf gewonnen werden.

Das Abtragen der alten Brückenteile und die Anpassung der Zuwegung übernahmen die Mitarbeiter des Bauhofs Nennhausen. Die Zuwegung zum Brückensteg ist ein schmaler Wiesenweg. Dieser wird vom Bauhof des Amtes Nennhausen gepflegt und freigehalten, damit die Touristen die Natur auf dem Weg rund um den Hohennauener See ungestört und sicher bewandern können.

Der neue Brückensteg selbst ist mit einem einseitigen Geländer versehen, damit die Benutzer ihn sicher nutzen können. Die Erneuerung des Brückenstegs war eine touristische Notwendigkeit. Nun können Naturfreunde wieder die idyllische Gegend rund um den Hohennauener See genießen und sicher den Grenzgraben über den neuen Brückensteg überqueren.

„Ich kann mich nur bei den Sponsoren bedanken. Ohne sie wäre das hier nicht möglich gewesen. Die Zusammenarbeit mit den Firmen und unseren Mitarbeitern vom Bauhof Nennhausen hat gut geklappt. Dafür möchte ich mich auch bei unseren fleißigen Mitarbeitern des Bauhofs Nennhausen bedanken. Manchmal wünsche ich mir mehr solcher Zusammenarbeit bei Vorhaben in unseren Gemeinden. Ein Dankeschön soll ich auch von Michael Spieck, Bürgermeister Stechow-Ferchesar, ausrichten. Er kann leider aus Termingründen heute nicht hier sein“, erklärt Ilka Lenke.

Von Jürgen Ohlwein