Rathenow

Nach der Bombendrohung gegen das Rathenower Rathaus am vergangenen Dienstag, ist am Mittwochmorgen im Briefkasten der Stadtverwaltung ein weiterer Drohbrief gefunden worden. Das hat Heiko Schmidt, Leiter der Pressestelle der Polizeidirektion West auf MAZ-Nachfrage bestätigt.

Allerdings habe der Brief keine Drohung gegen konkrete Personen oder Gebäude enthalten. „Insofern war am 17.07. keine konkrete Gefahrenlage vorhanden und es waren demzufolge auch keine vergleichbaren, gefahrenabwehrenden Maßnahmen notwendig“, so Schmidt weiter.

Umschlag im Briefkasten

Nach Auskunft von Rathenows Hauptamtsleiter Jörg Zietemann, der derzeit den im Urlaub weilenden Bürgermeister Ronald Seeger vertritt, wurde am Mittwochvormittag ein Umschlag im Briefkasten des Rathauses gefunden.

Der anonyme Verfasser des Briefes habe seinen Unmut über die Sicherheitslage in der Stadt Rathenow zum Ausdruck gebracht und dabei auf die Vorfälle auf dem Märkischen Platz Bezug genommen.

In den vergangenen Wochen war es dort vermehrt zu Straftaten gekommen. Wenn die Stadt dieses Problem nicht in den Griff bekomme, so der sinngemäße Inhalt des Schreibens, dann würden Rathenower Bürger die Sache selber in die Hand nehmen.

Polizei hat Ermittlungen aufgenommen

Jörg Zietemann erklärte, dass man den Brief gleich an die Polizeidirektion weitergeleitet habe. „Der Inhalt des Briefes wurde von der Polizei als strafbar gemäß Paragraph 126 des Strafgesetzbuches eingestuft“, sagt Heiko Schmidt. Deshalb werde gegen den unbekannten Verfasser ermittelt.

Schmidt sagte weiter, die Polizei gehe bisher davon aus, dass der am 16. Juli gefundene Zettel mit der Bombendrohung und der Brief vom 17. Juli weder bezogen auf den Inhalt noch bezogen auf den Verfasser etwas miteinander zu tun hätten. Mehr könne er wegen laufender Ermittlungen zu dem Fall nicht sagen.

Am frühen Dienstagmorgen hatte der Hausmeister des Rathauses im Briefkasten der Verwaltung einen Zettel mit einer Bombendrohung gegen die Rathenower Stadtverwaltung gefunden. Daraufhin waren das Rathaus evakuiert und die umliegenden Straßen von Einsatzkräften der Polizei und der Feuerwehr rigoros abgeriegelt worden.

Erst nachdem drei Sprengstoffspürhunde das gesamte Gebäude durchsucht und keine Sprengstoffspuren entdeckt hatten, wurde das Rathaus am Nachmittag gegen 17 Uhr wieder freigegeben.

Von Markus Kniebeler