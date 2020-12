Rathenow

Die gute Nachricht vorweg: Wer bei Veronika Pittasch ein Schmuckstück für seine(n) Liebste(n) bestellt hat, der wird es pünktlich unter den Weihnachtsbaum legen können. Auch wenn der kleine Laden in der Goethestraße möglicherweise schon am 21. Dezember schließen muss.

Der zweite Lockdown Zu Beginn der Corona-Pandemie musste im Frühjahr die Rathenower Einzelhändler von Mitte März bis Mitte April gut fünf Wochen lang schließen. Seitdem sind die Läden wieder geöffnet. Allerdings unter verschärften Bedingungen. Die maximale Kundenzahl ist begrenzt, in den Geschäften gilt Maskenpflicht, Abstands- und Hygieneregeln sind einzuhalten. Ein zweiter Lockdown soll bis zum 10. Januar in Kraft treten. Noch steht nicht fest, wann die Geschäfte schließen müssen. Viel deutet auf den 21. Dezember hin. Eine Entscheidung soll auf der Ministerpräsidentenkonferenz am Sonntag getroffen werden.

Zwar hatte die Goldschmiedin ihre Pläne ursprünglich so gestaltet, dass die letzten Arbeiten am Heiligabend fertig geworden wären. Aber nun wird sie einige Sonderschichten einlegen, um früher fertig zu werden. „Es soll niemand ohne Geschenk dastehen.“

Pittasch macht in der Vorweihnachtszeit das beste Geschäft des Jahres. Daran würde auch ein erneuter Lockdown nicht mehr viel ändern. Wer Schmuck verschenkt, macht das in der Regel nicht auf den letzten Drücker. „Von Mitte November bis Mitte Dezember gehen die Bestellungen ein.“ Der Großteil ist also schon geordert – und wird rechtzeitig fertig. Sollten die Geschäfte dann bis zum 10. Januar geschlossen bleiben, träfe das die Schmuck-Fachfrau nicht allzu hart. In der letzten Dezember- und der ersten Januarwoche bleibt ihr Laden traditionell zu.

Schmerzliche Einbußen

Das ist bei Mode Sandbrink ganz anders. „In der Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr läuft es erfahrungsgemäß sehr gut“, sagt Inhaberin Petra Sandbrink. Viele Menschen nutzten die freien Tage, um entspannt einzukaufen. Zumal das Geld, das der eine oder andere geschenkt bekommen habe, die Kauflaune steigere.

Modehändlerin Petra Sandbrink ist nicht glücklich über den anstehenden Lockdown. Aber Verständnis hat sie schon. Quelle: Markus Kniebeler

Sandbrink sagt, sie verstehe, dass die Politik vor dem Hintergrund kontinuierlich hoher Infektionszahlen handeln müsse. Allerdings gebe es bislang keine Hinweise darauf, dass der Einzelhandel ein Infektionstreiber sei. Schon gar nicht in Rathenow. „Wir sind eine Kleinstadt, wir haben kein Frequenzproblem“, sagt sie. Gedrängel und Schlangestehen wie in Berlin werde man in Rathenow selbst an einem Vorweihnachtssamstag nicht erleben. „Entspannter und sicherer als bei uns kann man nicht shoppen“, sagt sie.

Freude über die Stammkundschaft – Sorge über Ungewissheit

Natürlich sei es für die Politik schwer, die Maßnahmen so zu differenzieren, dass keiner sich benachteiligt fühle. Deshalb gebe es zu einem erneuten Lockdown wohl kaum eine Alternative. „Aber wir werden das schaffen“, sagt Petra Sandbrink. Die Treue der Stammkunden, die nach der ersten Schließzeit im Frühjahr gleich wieder zur Stelle waren, stimme sie optimistisch.

Was die Einzelhändler zermürbt, ist die Ungewissheit. „Wenn man mir sagen würde, bis zum 31. Januar ist alles dicht, aber dann geht es ohne Einschränkungen wieder los, wäre alles gut“, so Sandbrink. Aber wer könne ihr garantieren, dass im Frühjahr nicht wieder mit Einschränkungen zu rechnen sei?

Gerade im Modegeschäft, in dem die Ware bis zu einen halben Jahr vorher geordert werden muss, kann diese Ungewissheit fatale Auswirkungen haben. So war es beim ersten Lockdown. Im Herbst, als Corona noch kein Thema war, bestellten Sandbrink und ihre Kolleginnen die üblichen Mengen für das Frühjahr, bezahlten die Ware und wurden sie dann kaum los, weil sie die Läden wochenlang schließen mussten.

Bestellung gedrosselt

Andrea Grün. Inhaberin des Ladens Mode Trend, hat aus dieser Erfahrung ihre Lehre gezogen. Als in diesem Frühjahr die Winterkollektion geordert werden musste, drosselte sie die Bestellung. „Ich habe geahnt, dass eine zweite Welle kommt“, sagt sie. Und behielt recht.

Andrea Grün, Inhaberin des Ladens Mode Trend, hofft auf ein normales Frühjahr. Quelle: Markus Kniebeler

Bei der Bestellung für das kommende Frühjahr hat sie diese Zurückhaltung allerdings aufgegeben. „Ich habe volle Kanne bestellt“, sagt Grün. Sie gehe davon aus, dass dann das Schlimmste überstanden sei. „Wenn nach dem Winter die ausgehungerten Kunden in den Laden kommen und sich einkleiden wollen, dann muss ich gerüstet sein“, sagt sie. Natürlich sei das alles mit einem Risiko verbunden, niemand wisse, was im Frühjahr sei. „Aber ich bin Optimistin, es wird schon gut gehen.“

Fazit der Befragung: Nahezu allen Händlern in der Innenstadt wird ein erneuter Lockdown Einbußen bescheren. Aber niemand verteufelt die Entscheidung, die Läden zu schließen. Sie könne verstehen, dass zum Schutz der Gesundheit zu radikalen Maßnahmen gegriffen werden müsse, sagt Janine Fürstenberg, Inhaberin der Boutique Janine B. „Man ist zwar Händler“, sagt sie. „Aber vor allem ist man ein Mensch.“

