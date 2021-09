Stechow

Viele Besucher nutzten das schöne herbstliche Sonnenwetter, um das Erntefest der Stechower Ortsgruppe „KreAktiv“ des Landfrauenvereins Havelland e.V. zu besuchen. Das freute auch Tina Teßmer, die für die Öffentlichkeitsarbeit der Stechower Landfrauen zuständig ist.

Viele Besucher zum Erntefest

„Mit so viel Besuchern hatte ich gar nicht gerechnet. Es stimmt mich froh, dass so viele Menschen an der Vereinsarbeit der Landfrauen Interesse zeigen. Wir haben uns einiges einfallen lassen, um den Besuchern einen schönen Nachmittag zu bescheren“, erzählt Tina Teßmer.

Das Erntefest der Stechower Landfrauen war gut besucht. Quelle: Jürgen Ohlwein

Der größte Renner bei den Kindern war das selbst gebackene Stockbrot über der Feuerschale. Tina Teßmer kam mit dem Bestücken der Stöcker mit Teig kaum noch hinterher. Einige Besucher mussten aber noch lernen, dass man das Stockbrot nicht voll in die Flamme hält. Trotzdem genossen die Kinder die Köstlichkeit.

Kleintiere auf dem Erntefest

Ebenfalls ganz stark von den Kindern bewundert wurde der Stand von Kleintierzüchter Helmut Otto aus Kotzen. Er war mit seiner Enkelin Laney vor Ort und hatte neben Kaninchen, Hühnern und Meerschweinchen auch Zebrafinken dabei.

Laney Otto hat früher mal Meerschweinchen gezüchtet. Heute hat sich die 12-Jährige in Geflügel verliebt. „Ich mag von ganzem Herzen Hühner, Enten und Gänse. Die Hühner finde ich besonders toll. Denen kann man so viel beibringen“, erzählt Laney.

Helmut Otto und Enkelin Laney mit an ihrem Kleintierstand. Quelle: Jürgen Ohlwein

Opa Helmut Otto hat 60 Hühner, 20 Enten und zehn Gänse. „Meine Enkelin dressiert die Hühner richtig und macht sie zahm. Sie setzt sich dann auf einen Stein und beschäftigt sich mit den Hühnern. Von wegen dummes Huhn. Wenn sie auf den Hof kommt, kommen alle gleich angerannt“, so Helmut Otto.

Dunckerschüler sammeln für Klassenabschlussfahrt

Die Stechower Landfrauen Angelika Trömmner und Steffi Neumann boten den Gästen Schmalzstullen an. Dabei wurden sie von Rathenower Dunckerschülern, mit gesundem Brotaufstrich wie Tomatenbutter, Dattel-Curry-Dip und Paradeiser-Mandel-Dip unterstützt.

„Wir haben das in der Küche in unserer Schule hergestellt. Auch Kuchen haben wir für das Erntefest gebacken. Mit dem Erlös wollen wir unsere Klassen-Abschlussfahrt nach Köln finanzieren“, erzählt Fiona Hanisch aus der 10. Klasse der Dunkeroberschule in Rathenow.

Dunckerschülerinnen und Stechower Landfrauen mit deftigen und gesunden Broten für die Erntfestbesucher. Quelle: Jürgen Ohlwein

Kleine Oldtimerparade mit alten Traktoren

Am Rande des Erntefestes konnten die Besucher alte Traktoren und einen Robur-Bus bestaunen. Die kleine Oldtimerparade hatte Klaus Richard aus Stechow organisiert. Einige der älteren männlichen Besucher nutzten die Gelegenheit gleich zum Fachsimpeln. Das tat auch eine Gruppe, bei denen es am Tisch frohsinnig zuging. Sie waren extra aus Buckow bei Rathenow gekommen.

„Wir sind von den Buckower Landfrauen. Das ist wirklich eine gelungene Veranstaltung. Wir machen bei uns auch viele Veranstaltungen. Vielleicht bekommt man hier ja noch die ein oder andere Idee“, erzählt Monika Stäbner.

Kleine Oldtimerparade auf dem Erntefest. Quelle: Jürgen Ohlwein

Auch die anderen Stände wie Imker Dietmar Schulze aus Rathenow, mit seinem Honig, Mareike Siebert mit ihren Blumen und Dekorationen oder die Korbflechterin Katarina Genz aus Strodehne mit ihren geflochtenen Gartendeko und Nisthilfen und das frische Gemüse vom „Albertinenhof“ von Bosse Johannisson fanden großes Interesse bei den Besuchern.

Ebenso gut kam die geformte und selbst gebrannte Keramik von Katrin Spieck bei den Besuchern an. „Ich mache das als Hobby. Bei mir ist auch mal etwas schief. Man muss es halt mögen. Eines ist aber klar, alles sind Unikate. Kein Stück ist wie das andere“, so Katrin Spieck.

Katrin Spieck mit ihren Keramikstand. Quelle: Jürgen Ohlwein

Nach dem tollen Erfolg des Erntefestes geht es bei den Landfrauen in Stechow aber noch weiter. So wollen sie in diesem Jahr noch einen Bessarabien-Kochnachmittag machen. Auch am Stechower Weihnachtsmarkt wollen sie sich wieder beteiligen.

Suche nach neuen Mitgliedern

„Wir wollen uns verjüngen und suchen immer nach jungem Nachwuchs. Natürlich können auch Ältere bei uns mitmachen. Heute haben wir zwei neue Mitglieder gewinnen können. Eines von ihnen ist sehr gut in sozialen Netzwerken unterwegs. Das können wir gut gebrauchen. Wir wollen einen Instagram-Auftritt von uns realisieren“, erzählt Tina Teßmer.

Tina Teßmer bietet die Gästin Swantje Jeromin de Gracía ein Punsch an. Quelle: Jürgen Ohlwein

Einige Projekte haben die Frauen schon für das nächste Jahr geplant. So wollen sie mit einem Imker im Landfrauengarten zusammenarbeiten. Dort wollen sie Blühstreifen anlegen und vielleicht in Kooperation mit der Dunkeroberschule Rathenow arbeiten. „Das ist aber erst eine Idee“, sagt Landfrau Tina Teßmer.

Von Jürgen Ohlwein