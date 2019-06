Rathenow

Die Trockenheit im Rathenower Stadtwald fordert die ersten Opfer. Und man muss kein Experte sein, um dies zu erkennen.

Wenn man mit Stadtförster Thomas Querfurth durch die Weihnachtsbaumplantage neben dem Forsthaus Riesenbruch läuft, dann kann man die braunen, mickrigen Bäumchen nicht übersehen. Von den rund 1000 Blaufichten, die in diesem Frühjahr gepflanzt wurden, kämpft rund die Hälfte ums Überleben. „Viele sind nicht mehr zu retten“, sagt Querfurth.

Es droht der Totalverlust

Ähnlich geht es den neu gesetzten Kiefern und Fichten auf der Plantage. Wenn es nicht bald regnet, droht der Totalverlust. „Der Boden ist bis in die tiefen Schichten ausgetrocknet“, sagt Querfurth. Für die jungen Bäume, die in der Anwachsphase Wasser zwingend benötigen, sei diese Trockenheit fatal.

Thomas Querfurth bei einem verdorrten Blaufichtensetzling. Quelle: Markus Kniebeler

Dabei hatte der Mai vielversprechend begonnen. Gleich am 1. Mai ging ein Regenguss nieder. Acht Liter pro Quadratmeter – immerhin. Doch was dann bis Ende des Monats vom Himmel kam, ist eigentlich nicht der Rede wert. Ganze sechs Liter wurden gemessen. 14 Liter im Monat – das ist ungefähr ein Viertel des Durchschnittswertes. Und bis auf den März, in dem dieser Durchschnittswert erreicht wurde, waren alle anderen Monate in diesem Jahr viel zu trocken.

Hoffen auf Dauerregen

Auf die Frage, was die Situation noch retten könnte, antwortet Querfurth mit Galgenhumor: „Ein total verregneter Sommer“. Die für diese Tage angekündigten Gewitterschauer seien nichts als der sprichwörtliche Tropfen auf dem heißen Stein. „Damit der Wald sich erholen kann, müsste es über Tage hinweg ergiebig regnen.“

Das würde nicht nur einen Teil der jungen Bäume retten, sondern auch den Stress der ausgewachsenen Exemplare lindern. Der Wassermangel schwächt diese und bereitet Schädlingen ein einfaches Spiel.

Furcht vor dem Prachtkäfer

Der Prachtkäfer hat im Stadtwald bereits zugeschlagen. In der Nähe des Forsthauses Riesenbruch wurden auf einer mehrere Fußballfelder großen Fläche Kiefern gefällt, auf denen der Prachtkäfer besonders aktiv war. „Um eine weitere Verbreitung zu verhindern, mussten die befallenen Bäume entnommen werden“, so Querfurth.

Nicht mehr zu retten: Dieser Baum fiel dem Prachtkäfer zum Opfer. Quelle: Markus Kniebeler

Obwohl der Wald so trocken ist, wie selten zuvor – seit Tagen gilt im gesamten Havelland die höchste Waldbrandwarnstufe 5 – hat es bis auf eine Ausnahme glücklicherweise es noch keine nennenswerten Brände gegeben. Weder im Stadtforst, noch in anderen westhavelländischen Wäldern. „Wir können nur hoffen, dass das so bleibt“, sagt Querfurth.

Erst ein Waldbrandeinsatz

So war der erste Waldbrandeinsatz für die Rathenower Feuerwehr bislang auch der einzige. Am Karfreitag musste ein Unterholzbrand auf einer 13000 Quadratmeter großen Fläche zwischen Rathenow und Semlin gelöscht werden.

Unterstützung in Wolfslake

Allerdings wurde der Waldbrandzug aus dem Westhavelland, bei dem auch Feuerwehrleute aus Rathenow mitwirken, am Montagabend nach Wolfslake geschickt. „Der Zug wurde gerufen, um die Kameraden dort beim Löschen des Waldbrandes nahe der Autobahn zu unterstützen“, sagt Rathenows Ortswehrführer Oliver Lienig.

Von Markus Kniebeler