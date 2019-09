Rathenow

Mit einem großen Begrüßungstag sind am Donnerstag erstmals alle neuen Studenten und Auszubildenden der Optikbranche in Rathenow in Empfang genommen worden. Nach einem gemeinsamen Auftakt im Blauen Saal des Kulturzentrums, bei dem um die 100 Beteiligte zusammenkamen, folgte zunächst ein umfangreiches Program...