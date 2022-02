Erstes Drive in-Testzentrum in Rathenow

Rathenow

„Um 6.45 Uhr stand die erste Kundin am Bus“, sagt Matthias Günther vom neuen Covid-Testzentrum an der Bammer Landstraße auf dem Parkplatz der Musikbrauerei. In den vergangenen Tagen wurden hier Ein- und Ausfahrten markiert, ein blauer Bus, der früher im ÖPNV-Linienverkehr eingesetzt war, hat seinen festen Platz bekommen.

Damit hat Rathenow sein erstes „Drive in“-Testzentrum. Das „Drive in“-System kennt man eigentlich von Burger-Ketten, zum Beispiel auch in Rathenow-Süd. „Wir wenden genau das Prinzip an“, sagt Matthias Günther. „Die Leute fahren auf den Platz, reihen sich ein, also folgen den Markierungen. Dann öffnen sie das Autofenster und der Abstrich wird genommen. Das Ergebnis bekommen die Kunden digital auf ihr Mobiltelefon. Sie müssen nicht warten, bis das Ergebnis vorliegt.“

Auftrag vom Landkreis

Das wäre also eine praktische und sehr schnelle Test-Abwicklung. Das Testzentrum wurde vom Landkreis Havelland in Auftrag gegeben. Insbesondere gehe es darum, Wartezeiten zu entzerren, war zu hören.

Mit der F & K GbR aus Stendal hat sich die Kreisverwaltung einen Anbieter an Land gezogen, der über breite Erfahrung beim Aufbau und Betrieb von Testzentren hat. „Wir sind vor allem in Stendal präsent“, sagt Matthias Günther. Er leitet zurzeit das Testzentrum an der Bammer Landstraße, wo bis zu 40 Mitarbeiter die Tests abwickeln und auswerten. Zurzeit kommen die Mitarbeiter allesamt aus Stendal. „Wir suchen aber Personen aus Rathenow, die hier die Arbeit übernehmen“, sagt Günther. Erste Bewerbungsgespräche habe es bereits gegeben.

Matthias Günther nimmt einen Abstrich. Quelle: Joachim Wilisch

An der Bammer Landstraße kann man sich ohne Anmeldung testen lassen. „Es dauert dann möglicherweise etwas länger, wenn der Andrang groß ist. Schneller und noch unkomplizierter geht es, wenn man unter www.schnelltest-rathenow.de einen Termin bucht. „Dann kommt man auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt dran, der festgelegt ist“, sagt Matthias Günther.

In dem Bus befindet sich ein Computerarbeitsplatz, an dem die Zertifikate ausgedruckt und die Daten digitalisiert werden. Außerdem ist hier das Labor, in dem die Mitarbeiter die Tests auswerten.

Alle Hygiene-Standards

Matthias Günther betont, dass an der Bammer Landstraße keine PCR-Tests vorgenommen werden. Abgerechnet wird mit der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg. Der Bus, in dem das Labor eingerichtet ist, entspricht vorgegebenen Hygiene-Standards. Die Tests selbst erfolgen in einem Vorzelt, das vor dem Bus aufgebaut wurde. „Hier haben wir genügend Platz, sagt der Leiter des Testzentrums.

Am ersten Tag lief der Betrieb langsam an. Allerdings trafen immer wieder Kunden ein, die einen Test wollten. Weil das Unternehmen aus Stendal bereits viel Erfahrung mit Tests hat, wissen die Mitarbeiter, wann besonders viel los ist. „Starke Tage sind immer Sonntag und Montag. Dazu der Samstag und auch der Mittwoch“, sagt Günther.

Ein weiteres Corona-Testzentrum ist im Optikpark. Quelle: Markus Kniebeler

Am Sonntag holen sich vor allem diejenigen einen Test, die am nächsten Tag das bei der Arbeitsstelle vorlegen müssen. Dazu kommen Schülerinnen und Schüler, Kindergartenkinder, Reisende und viele andere – auch solche, die einen Abend im Restaurant oder einer Gaststätte verbringen wollen.

Die Kapazität ist groß. „Wir können bis zu 1000 Personen am Tag testen“, sagt Matthias Günther. Das Team wurde im Vorfeld medizinisch geschult, so dass die Mitarbeitenden berechtigt sind, Schnelltests vorzunehmen. Ist das Ergebnis negativ, dann können die Probanden ihrer Beschäftigung weiter nachgehen. „Bei positivem Ergebnis ist unser Corona-Schnelltest-Zentrum verpflichtet, dieses dem Gesundheitsamt zu melden“, sagt Günther.

Beim Gesundheitsamt melden

Im Landkreis Havelland sind auch die Betroffenen selbst angehalten, dies zu tun. Dazu müssen sie sich beim Gesundheitsamt melden. Dazu sollen sich die Betroffenen auf der Internetseite des Kreises ein Formular herunterladen, notfalls reicht auch eine E-Mail an das Gesundheitsamt.

Wie lange das Testzentrum am Netz bleibt, ist ungewiss. „Wir hatten ja schon mal alles zusammengepackt“, sagt Matthias Günther. Das war im Juli vergangenen Jahres. „Und dann ging es im Herbst plötzlich doch wieder ganz schnell los.“

Der Abstrich muss sauber genommen werden. Quelle: Julius Frick

Bei bestimmten Symptomen, die mit Corona in Verbindung gebracht werden, empfiehlt das Unternehmen F & K GbR, sofort den Arzt anzurufen. Das wären zum Beispiel trockener Husten, Fieber, Halsschmerzen, Geruchs- und Geschmacksstörungen oder die anderen bekannten Covid-Symptome.

Das Schnelltest-Zentrum an der Bammer Landstraße ist Montag bis Freitag von 7 bis 18 Uhr offen. Außerdem Sonnabend von 8 bis 14 Uhr und Sonntag von 13 bis 18 Uhr.

Parkplatz ist gemietet

Die Öffnungszeiten können angepasst werden. Solange der blaue Testbus auf dem Platz vor der Musikbrauerei steht, ist dieser kein Parkplatz für andere Autofahrer. Das Stendaler Unternehmen hat den Platz gemietet. Autofahrer, die zu dem Lebensmittelmarkt neben der Musikbrauerei wollen, werden gebeten, den Parkplatz des Verbrauchermarktes zu nutzen.

Von Joachim Wilisch