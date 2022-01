Bützer

Auch wenn die Temperaturen gerade vielleicht etwas anderes sagen, wir haben Winter. Normalerweise sitzt man vor dem warmen Kamin und liest bei einer heißen Schokolade ein Buch. Ganz anders in Bützer. Da geht man auch schon mal im Winter in der Havel baden

Unter den Augen von gut 50 Schaulustigen stürzen sich zum Neujahrs-Anbaden etwa 25 Hartgesottene bei 12 Grad und einer Wassertemperatur von gerade einmal 4 Grad in die kalten Fluten der Havel in Bützer.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Corona-Konform gingen immer nur maximal drei Leute zur gleichen Zeit ins Wasser. Quelle: Jürgen Ohlwein

Erstes Neujahrs-Anbaden in Bützer

Es war das erste Mal, das in Bützer zum Neujahrs-Anbaden eingeladen wurde. Organisiert wurde dieser besonders kalte Badeausflug von der Ortsvorsteherin Sandra Thiele. Sie hatte in einem Rundbrief an die Dorfbewohner dazu eingeladen.

„Eine Freundin von mir fuhr immer zum großen Neujahrs-Anbaden an die Ostsee. Das ist aber im letzten Jahr ausgefallen. So badete sie mit ihrem Mann am Neujahrstag des letzten Jahres hier in Bützer in der Havel. Da kam mir die Idee, hier auch ein Neujahrs-Anbaden zu organisieren, so Sandra Thiele.

Ortsvorsteherin Sandra Thiele und Sven Krödel genießen das kalte Wasser. Quelle: Jürgen Ohlwein

So wurde noch schnell eine Sauna organisiert damit sich die Badegäste zwischen den Badegängen aufwärmen konnten. Gespannt wartete Sandra Thiele darauf, wie ihre Einladung angenommen werden würde. „Wenn sich genug Leute beteiligen, werden wir das Neujahrs-Anbaden im nächsten Jahr weiter fortführen“, so Thiele.

Zuerst kamen die Schaulustigen

Zuerst kamen vor allem Schaulustige. Als einer der ersten sprang Hugo Deike ins Wasser. Den Feuerwehrmann aus Bützer haut so schnell nichts um. „Ich kann bei jedem Wetter baden gehen. Das macht mir nichts aus“, so Hugo Deike.

Beim Anbaden ist Hugo Deike voll in seinem Element. Quelle: Jürgen Ohlwein

Immer mehr Badegäste trafen ein. Darunter auch Familien mit Kindern. Zum Beispiel Eileen Volkmer mit ihrer sechs Jahre alten Tochter Annie. Annie hatte viel Spaß. Wie alle Badegäste sprangen sie ganz kurz rein und wieder raus. „Das ist ganz schön kalt, aber macht mir Spaß“, erklärt die sechsjährige Annie.

Die meisten Teilnehmer wechselten dreimal zwischen Saunagang und der kalten Havel.

Immer mehr Badegäste mit Handtuch

Immer mehr Badegäste kamen mit Handtuch, um beim ersten Neujahrs-Anbaden in Bützer dabei zu sein. Auch Ilka Schönberg aus Bützer gehörte dazu. Sie kam sogar als Meerjungfrau verkleidet. Somit wäre ja auch schon ein Maskottchen für das neue Event gefunden. „Es war sehr angenehm im Wasser. Allerdings muss man sich gleich bewegen“, so Ilka Schönberg.

Ein Maskottchen fürs Bützer Neujahrsbaden ist auch schon gefunden. Quelle: Jürgen Ohlwein

Einige der Schaulustigen suchten nach Ausreden, um nicht ins Wasser zu müssen. Andere versprachen aber, beim nächsten Mal dabei zu sein. Nach dem Anbaden gab es dann Bratwurst, Bier und Glühwein.

Mit so vielen Teilnehmern und Schaulustigen hatte man in Bützer nicht gerechnet. „Bei dieser Resonanz werden wir das Neujahrs-Anbaden im nächsten Jahr fortsetzen“, kündigte Sandra Thiele an.

Von Jürgen Ohlwein